Razzia auf Bauernhof: So reagiert Tirols LK-Chef

„Hilfe anzunehmen ist kein Zeichen von Schwäche, sondern Verantwortung – für die Familie, den Betrieb und vor allem für die Tiere“, betont Hechenberger. Der Fall dürfe nicht den Blick auf die bäuerlichen Familien verstellen, die täglich Verantwortung für ihre Tiere übernehmen und sich an hohen Standards in der Tierhaltung orientieren.