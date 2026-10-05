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Tierabnahme, Stier-Tod

Razzia auf Bauernhof: So reagiert Tirols LK-Chef

Tirol
05.10.2026 08:26
Zahlreiche Tiere wurden auf dem Hof in Achenkirch beschlagnahmt, der Stier getötet.
Zahlreiche Tiere wurden auf dem Hof in Achenkirch beschlagnahmt, der Stier getötet.(Bild: ZOOM Tirol)
Porträt von Tiroler Krone
Von Tiroler Krone

Ein Einzelfall dürfe das Vertrauen in die bäuerliche Tierhaltung nicht erschüttern, betont Josef Hechenberger, Präsident der Landwirtschaftskammer Tirol. Er verweist auf ein breites Beratungs- und Unterstützungsangebot für bäuerliche Familien in schwierigen Situationen.

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Auf den „Krone“-Bericht über die Beschlagnahmung zahlreicher Rinder wegen schlechter Tierhaltung auf einem Bauernhof in Achenkirch in Tirol und die Erschießung eines Stiers auf dem Hof durch die Cobra reagierte am Sonntag Tirols Landwirtschaftskammerpräsident Josef Hechenberger.

„Dieser Vorfall macht mich persönlich sehr betroffen. Tirols Bäuerinnen und Bauern tragen jeden Tag Verantwortung für ihre Tiere und nehmen diese Verantwortung sehr ernst. Das Tierwohl steht in unseren Betrieben an erster Stelle“, betont Hechenberger.

Zitat Icon

Das Tierwohl steht in unseren Betrieben an erster Stelle.

Josef Hechenberger, Präsident Landwirtschaftskammer Tirol

Bild: Christof Birbaumer

Gleichzeitig hebt Hechenberger hervor, dass der vorliegende Fall keine Rückschlüsse auf die Tiroler Landwirtschaft insgesamt zulasse: „Der vorliegende Fall ist klar zu benennen und aufzuarbeiten. Gleichzeitig wäre es falsch, daraus Rückschlüsse auf die Tiroler Landwirtschaft insgesamt zu ziehen.“

Breites Unterstützungsangebot
Die Landwirtschaftskammer Tirol weist darauf hin, dass Bauernfamilien bei persönlichen, familiären oder betrieblichen Herausforderungen auf ein breites Beratungs- und Unterstützungsangebot in der Landwirtschaftskammer Tirol zurückgreifen können.

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„Hilfe anzunehmen ist kein Zeichen von Schwäche, sondern Verantwortung – für die Familie, den Betrieb und vor allem für die Tiere“, betont Hechenberger. Der Fall dürfe nicht den Blick auf die bäuerlichen Familien verstellen, die täglich Verantwortung für ihre Tiere übernehmen und sich an hohen Standards in der Tierhaltung orientieren.

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