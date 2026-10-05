Razzia auf Bauernhof: So reagiert Tirols LK-Chef

Ein Einzelfall dürfe das Vertrauen in die bäuerliche Tierhaltung nicht erschüttern, betont Josef Hechenberger, Präsident der Landwirtschaftskammer Tirol. Er verweist auf ein breites Beratungs- und Unterstützungsangebot für bäuerliche Familien in schwierigen Situationen.
Auf den „Krone“-Bericht über die Beschlagnahmung zahlreicher Rinder wegen schlechter Tierhaltung auf einem Bauernhof in Achenkirch in Tirol und die Erschießung eines Stiers auf dem Hof durch die Cobra reagierte am Sonntag Tirols Landwirtschaftskammerpräsident Josef Hechenberger.
„Dieser Vorfall macht mich persönlich sehr betroffen. Tirols Bäuerinnen und Bauern tragen jeden Tag Verantwortung für ihre Tiere und nehmen diese Verantwortung sehr ernst. Das Tierwohl steht in unseren Betrieben an erster Stelle“, betont Hechenberger.
Das Tierwohl steht in unseren Betrieben an erster Stelle.
Josef Hechenberger, Präsident Landwirtschaftskammer Tirol
Bild: Christof Birbaumer
Gleichzeitig hebt Hechenberger hervor, dass der vorliegende Fall keine Rückschlüsse auf die Tiroler Landwirtschaft insgesamt zulasse: „Der vorliegende Fall ist klar zu benennen und aufzuarbeiten. Gleichzeitig wäre es falsch, daraus Rückschlüsse auf die Tiroler Landwirtschaft insgesamt zu ziehen.“
Breites Unterstützungsangebot
Die Landwirtschaftskammer Tirol weist darauf hin, dass Bauernfamilien bei persönlichen, familiären oder betrieblichen Herausforderungen auf ein breites Beratungs- und Unterstützungsangebot in der Landwirtschaftskammer Tirol zurückgreifen können.
„Hilfe anzunehmen ist kein Zeichen von Schwäche, sondern Verantwortung – für die Familie, den Betrieb und vor allem für die Tiere“, betont Hechenberger. Der Fall dürfe nicht den Blick auf die bäuerlichen Familien verstellen, die täglich Verantwortung für ihre Tiere übernehmen und sich an hohen Standards in der Tierhaltung orientieren.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.