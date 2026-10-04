Mopedfahrer (15) krachte frontal gegen Klein-Lkw

Schwerer Verkehrsunfall im südsteirischen Wildon: Sonntagnachmittag geriet ein 15-jähriger Mopedlenker auf die Gegenfahrbahn und krachte frontal einen entgegenkommenden Klein-Lkw. Der Jugendliche wurde mit schweren Verletzungen ins LKH Graz geflogen.
Im Wildoner Ortsteil Skudull kam es am Sonntag gegen 13.30 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall. Laut Polizei dürfte ein 15-jähriger Mopedfahrer aus bislang ungeklärter Ursache auf einer Gemeindestraße auf die Gegenfahrbahn geraten sein.
Der Jugendliche kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Klein-Lkw. Dessen Lenker, ein 27-jähriger Südoststeirer, hatte noch vergeblich versucht auszuweichen.
Der 15-Jährige wurde in den Straßengraben geschleudert und erlitt schwere Verletzungen. Nach Erstversorgung durch einen Notarzt wurde der Südsteirer vom Rettungshubschrauber in die Grazer Kinderklinik geflogen.
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