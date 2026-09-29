Motorradfahrer bei Crash mit Auto schwer verletzt

Zu dem folgenschweren Unfall kam es um kurz vor 16.30 Uhr. Der 58-Jährige fuhr mit dem Pkw auf der Kaiserjäger-Straße in Richtung Süden. Hinter ihm fuhr der 75-Jährige mit seinem Motorrad in dieselbe Richtung. „Als der Pkw-Lenker über eine Hauseinfahrt wenden wollte, setzte der Motorradfahrer zu einem Überholvorgang an“, heißt es von den Ermittlern der Polizei.