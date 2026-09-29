Motorradfahrer bei Crash mit Auto schwer verletzt

Verheerende Folgen hatte ein Überholmanöver für einen Motorradfahrer (75) in der Tiroler Landeshauptstadt am Montag! Der Senior kollidierte mit dem Pkw eines 58-Jährigen und kam in der Folge zu Sturz. Er zog sich dabei schwere Verletzungen zu.
Zu dem folgenschweren Unfall kam es um kurz vor 16.30 Uhr. Der 58-Jährige fuhr mit dem Pkw auf der Kaiserjäger-Straße in Richtung Süden. Hinter ihm fuhr der 75-Jährige mit seinem Motorrad in dieselbe Richtung. „Als der Pkw-Lenker über eine Hauseinfahrt wenden wollte, setzte der Motorradfahrer zu einem Überholvorgang an“, heißt es von den Ermittlern der Polizei.
In Klinik eingeliefert
In weiterer Folge kam es zu einer seitlichen Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen. „Durch den Zusammenstoß kam der 75-Jährige zu Sturz, wobei er sich schwere Verletzungen zuzog.“
Ein Notarzt und die Rettungskräfte führten die Erstversorgung vor Ort durch. Anschließend wurde der Einheimische in die Klinik eingeliefert. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden.
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