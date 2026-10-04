Steirer verletzte sich bei Forstarbeiten schwer

Bei einem Forstunfall im Bezirk Liezen verletzte sich am Samstag ein Arbeiter schwer. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen.
Am Samstagnachmittag, kurz nach 15 Uhr, wurde die Freiwillige Feuerwehr Gaishorn am See zu einer Menschenrettung nach einem Forstunfall alarmiert. Bei Waldarbeiten hatte sich ein Mann im unwegsamen Gelände schwer am Bein verletzt.
Feuerwehrsanitäter kümmerten sich gemeinsam mit dem Roten Kreuz um die Erstversorgung ehe der Verletzte mittels Schleifkorbtrage zum nächsten Forstweg transportiert wurde. Ein Rettungswagen brachte ihn zum bereits eingetroffenen Helikopter, der ihn ins Krankenhaus flog.
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