We’re launching Austria’s largest pet food donation drive

Was schätzen Sie an der Zusammenarbeit mit der „Krone“-Tierecke und den anderen Partnern der Aktion besonders?

Gesellschaftliches Engagement funktioniert aus meiner Sicht am besten gemeinsam. Die „Kronen Zeitung“ steuert mit der Tierecke Reichweite und Nähe zu den Menschen bei, und die Vetmeduni Wien ergänzt mit tiermedizinischer Kompetenz. Wir bei Fressnapf liefern zusammen mit unseren Industriepartnern das Wissen rund um eine bedarfsgerechte Ernährung sowie Erfahrung und unsere Nähe zu Tierhalterinnen und Tierhaltern. So entsteht etwas Besonderes, das über eine klassische Weihnachtsaktion hinausgeht – und Mensch und Tier ganz konkret zugutekommt.