Radler (63) brutal von Unbekannten attackiert

Wilde Szenen dürften sich am Samstag in Kufstein abgespielt haben. Ein Radfahrer (63) soll zunächst von einem Autolenker aufgefordert worden sein, anzuhalten. Als der Mann dem nicht nachkam, stiegen die Insassen aus, rissen ihn zu Boden und schlugen ihn ins Gesicht. Die Polizei sucht nach Zeugen.
Der 63-jährige Einheimische war am Samstag kurz vor 18 Uhr mit seinem Fahrrad auf dem Gehsteig in der Salurner Straße stadtauswärts unterwegs. Nach eigenen Angaben wurde er zunächst von einer Frau aufgefordert, den Gehsteig zu verlassen. Er habe seine Fahrt jedoch unbeirrt bis zu einer Tankstelle fortgesetzt.
Die Rückfahrt wenig später sollte dann ein unerwartetes Ende nehmen. Der 63-Jährige gab an, von einem neben ihm fahrenden Pkw-Lenker aufgefordert worden zu sein, anzuhalten. Der Mann fuhr erneut weiter.
Anschließend soll einer der insgesamt vier Fahrzeuginsassen dem am Boden liegenden Mann einen Schlag ins Gesicht versetzt haben.
Die Polizei
Quartett attackierte Radfahrer
Auf Höhe der Dr.-Karl-Erlacher-Straße hielt das Fahrzeug an. Ein Mann sei ausgestiegen, habe den Radfahrer vom Fahrrad gezogen und ihn zu Boden gestoßen. „Anschließend soll einer der insgesamt vier Fahrzeuginsassen dem am Boden liegenden Mann einen Schlag ins Gesicht versetzt haben“, berichtet die Polizei.
Mann erkannte Angreifer nicht, Polizei sucht Zeugen
Ein weiterer Mann habe daraufhin die Angreifer aufgefordert, vom Opfer abzulassen. Der 63-Jährige gab an, sich während des Angriffs mit den Armen vor dem Gesicht geschützt zu haben. Aus diesem Grund könne er keine nähere Beschreibung der beteiligten Personen oder des Fahrzeuges abgeben.
Nähere Hinweise liegen derzeit nicht vor. Die Polizei bittet nun Zeugen des Vorfalles, sich zu melden.
Zweckdienliche Hinweise an die Polizeiinspektion Kufstein unter Tel.: 059133/7210.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.