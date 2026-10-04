Radler (63) brutal von Unbekannten attackiert

Der 63-jährige Einheimische war am Samstag kurz vor 18 Uhr mit seinem Fahrrad auf dem Gehsteig in der Salurner Straße stadtauswärts unterwegs. Nach eigenen Angaben wurde er zunächst von einer Frau aufgefordert, den Gehsteig zu verlassen. Er habe seine Fahrt jedoch unbeirrt bis zu einer Tankstelle fortgesetzt.