Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Polizei sucht Zeugen

Radler (63) brutal von Unbekannten attackiert

Tirol
04.10.2026 08:00
Die Polizei sucht nun nach Zeugen des Vorfalls.
Die Polizei sucht nun nach Zeugen des Vorfalls.(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von Martin Oberbichler
Von Martin Oberbichler

Wilde Szenen dürften sich am Samstag in Kufstein abgespielt haben. Ein Radfahrer (63) soll zunächst von einem Autolenker aufgefordert worden sein, anzuhalten. Als der Mann dem nicht nachkam, stiegen die Insassen aus, rissen ihn zu Boden und schlugen ihn ins Gesicht. Die Polizei sucht nach Zeugen.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Der 63-jährige Einheimische war am Samstag kurz vor 18 Uhr mit seinem Fahrrad auf dem Gehsteig in der Salurner Straße stadtauswärts unterwegs. Nach eigenen Angaben wurde er zunächst von einer Frau aufgefordert, den Gehsteig zu verlassen. Er habe seine Fahrt jedoch unbeirrt bis zu einer Tankstelle fortgesetzt.

Die Rückfahrt wenig später sollte dann ein unerwartetes Ende nehmen. Der 63-Jährige gab an, von einem neben ihm fahrenden Pkw-Lenker aufgefordert worden zu sein, anzuhalten. Der Mann fuhr erneut weiter.

Zitat Icon

Anschließend soll einer der insgesamt vier Fahrzeuginsassen dem am Boden liegenden Mann einen Schlag ins Gesicht versetzt haben.

Die Polizei

Quartett attackierte Radfahrer
Auf Höhe der Dr.-Karl-Erlacher-Straße hielt das Fahrzeug an. Ein Mann sei ausgestiegen, habe den Radfahrer vom Fahrrad gezogen und ihn zu Boden gestoßen. „Anschließend soll einer der insgesamt vier Fahrzeuginsassen dem am Boden liegenden Mann einen Schlag ins Gesicht versetzt haben“, berichtet die Polizei.

Mann erkannte Angreifer nicht, Polizei sucht Zeugen
Ein weiterer Mann habe daraufhin die Angreifer aufgefordert, vom Opfer abzulassen. Der 63-Jährige gab an, sich während des Angriffs mit den Armen vor dem Gesicht geschützt zu haben. Aus diesem Grund könne er keine nähere Beschreibung der beteiligten Personen oder des Fahrzeuges abgeben.

Nähere Hinweise liegen derzeit nicht vor. Die Polizei bittet nun Zeugen des Vorfalles, sich zu melden.

Zweckdienliche Hinweise an die Polizeiinspektion Kufstein unter Tel.: 059133/7210.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Tirol
04.10.2026 08:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

In diesem Mehrfamilienhaus in Niederbayern sind vor mehr als einem Jahr drei Leichen gefunden ...
Taten in Bayern 2025
Schreckliche Details im Prozess um Dreifachmord
Mitte August hat sich in München fast ein Unfall ereignet, nachdem eine Boeing über die ...
Bericht erschienen
Das steckt hinter dem Flugzeug-Vorfall in München
Papst Leo XIV. hat Frankreich dazu aufgerufen, nukleare Waffen zu verbieten.
Gegen „Kriegsgedöns“
Papst ruft Frankreich zu atomarer Abrüstung auf
Israels Armee hat am Freitag ein Tunnelsystem der Hamas im Süden des Gaza-Streifens zerstört. 
Zwei Kilometer lang
Israel jagt in Gaza Hamas-Tunnel in die Luft
Eine Bürgerinitiative fordert strengere Regeln für die Lieferdrohnen von Amazon.
„Wie ein Bienenstock“
Texaner wehren sich gegen Amazons Lieferdrohnen
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Wien
Nun rasen die neuen „E-Bikes“ über die Radwege
151.738 mal gelesen
Laut dem Hersteller eignen sich die extra starken Gefährte „perfekt für Lieferdienste, lange ...
Innenpolitik
Babler wackelt, nun lässt Marterbauer aufhorchen
91.669 mal gelesen
Babler holte Marterbauer von der Arbeiterkammer in die Regierung.
Wirtschaft
Die neue Paketsteuer treibt bereits bizarre Blüten
83.533 mal gelesen
Bei einzelnen günstigen Produkten macht die neue Paketsteuer einen großen Teil des Endpreises ...
Tirol
Nach Oktoberfest-Sager: Eklat um ÖVP-Funktionär
1394 mal kommentiert
Das Oktoberfest in München.
Innenpolitik
Babler wackelt, nun lässt Marterbauer aufhorchen
1119 mal kommentiert
Babler holte Marterbauer von der Arbeiterkammer in die Regierung.
Innenpolitik
868.000 Dosen fehlen: Triage bei Grippe-Impfung!
784 mal kommentiert
Tausende bereits ausgemachte Impf-Termine dürften verschoben werden müssen.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf