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Suche nach Passagieren

Küstenwache findet Trümmerteile von Flugzeug

Ausland
04.10.2026 06:58
(Bild: AP)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Die US-Küstenwache hat Trümmerteile entdeckt, die ihren Angaben zufolge zu einem vor der Ostküste der USA vermissten Kleinflugzeug gehören. Die Suche nach den sechs Passagieren werde in der Nacht zum Sonntag (Ortszeit) fortgesetzt.

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Es handelt sich ihren Angaben zufolge um vier kanadische Staatsbürger und zwei aus Bermuda. Der Kontakt zur Maschine war laut Küstenwache Samstagfrüh abgebrochen.

„Notfall deklariert“
In einem Statement des Flughafens Nantucket - einem der nächstgelegenen Airports an der Küste zur letzten bekannten Stelle der Maschine - hieß es, dass das Flugzeug vor dem Kontaktabbruch noch einen Notfall deklariert habe. "Die genauen Umstände des Vorfalls bleiben jedoch unklar."

Nach Daten des Flugdienstes Flightradar24 startete die Maschine des Typs Gulfstream G100 mit dem Luftfahrzeugkennzeichen C-GRJP um 0.41 Uhr von Bermuda aus. Nach gut einer Stunde brach das Signal des Flugzeugs ab, die Aufzeichnung endet abrupt über dem Ozean. Die Maschine sollte nach Boston im US-Bundesstaat Massachusetts fliegen. Registriert ist die Maschine auf Latitude Air Ambulance, ein auf medizinische Transporte spezialisiertes Unternehmen mit Sitz im kanadischen Hamilton.

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