Küstenwache findet Trümmerteile von Flugzeug

Es handelt sich ihren Angaben zufolge um vier kanadische Staatsbürger und zwei aus Bermuda. Der Kontakt zur Maschine war laut Küstenwache Samstagfrüh abgebrochen.

„Notfall deklariert“

In einem Statement des Flughafens Nantucket - einem der nächstgelegenen Airports an der Küste zur letzten bekannten Stelle der Maschine - hieß es, dass das Flugzeug vor dem Kontaktabbruch noch einen Notfall deklariert habe. "Die genauen Umstände des Vorfalls bleiben jedoch unklar."