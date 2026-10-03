3-1 against the Czech Republic
Third Win! World Champion Spain Remains Unbeaten
World champion Spain secured its third win in its third game in the UEFA Nations League. The Spaniards defeated the Czech Republic 3-1 on Saturday, with Lamine Yamal (6th), Rodri (35th), and Mikel Merino (89th) scoring for the home team.
For Spain, everything went according to plan in Oviedo. Lamine Yamal put the Iberians ahead with a spectacular curling shot from the edge of the penalty area (6th minute), and Rodri added another (35th minute). As the second half wore on, however, complacency crept in among the heavy favorites.
Jiri Slama pulled one back (69th minute), and Spain began to waver. But then Mikel Merino sealed the deal with a counterattack (89th minute), ensuring once and for all that the reigning World and European champions remain unbeaten in regulation time for 41 consecutive international matches.
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