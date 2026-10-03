SPÖ-Showdown | Kickls beste Helfer

Kickls beste Helfer. Dabei geht es längst nicht nur um Andreas Babler, der nach der Kampfansage von Gerhard Zeiler gewillt scheint, seine Ämter als Parteichef und Vizekanzler mit Zähnen und Klauen zu verteidigen. Es geht um die Rettung der ins Bodenlose abstürzenden SPÖ. Und um die Regierungskoalition. Schaffen es die Sozialdemokraten nicht, eine rasche Entscheidung über die Parteiführung zu treffen, sondern streiten weiter wochen- oder gar monatelang über die Zukunft, dann lähmen sie die ohnehin so schwächelnde Dreier-Koalition endgültig gänzlich und bereiten ihr womöglich einen baldigen Garaus. Wenn sie das verhindern wollen, dann müssen die SPÖ-Granden von Babler abwärts heute Staatsverantwortung zeigen. Schaffen sie das nicht, gehen sie als Kickls beste Helfer in die Geschichte ein.