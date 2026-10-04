Ein wackeliger Sitz bleibt für die ÖVP warm

Bewerbungsfrist läuft

Die Ausschreibung ist draußen, Bewerber haben bis 23. Oktober Zeit, sich auf das Stelleninserat zu melden. Mitte November soll es die Hearings geben, bis Ende des Jahres soll die Personalie entschieden sein. Im Landhaus erzählt man sich jedenfalls, dass noch kein Kandidat in Sicht ist, der (für die ÖVP) passen könnte – trotz der guten Gage. Denn eingestuft ist ein Landtagsdirektor im Schema LD 3. Das sind je nach Dienstjahren bis zu 13.472 Euro brutto pro Monat.