Ein wackeliger Sitz bleibt für die ÖVP warm

Im Linzer Landhaus wird wegen einer Pensionierung Top-Position neu besetzt. Und in der Gesundheitsholding bahnt sich ein Sesselrücken an: Gibt es bald nur noch zwei Vorstände?
In beiden Fällen, über die wir hier schreiben, spielt die ÖVP eine große Rollle: Landtagsdirektor Wolfgang Steiner, auf den sich die Schwarzen im Landhaus immer verlassen konnten, geht Ende Mai 2027 in Pension – siehe auch unsere Abschieds-Karikatur von Milan A. Ilic. Der Leiter der Direktion Verfassungsdienst ist ein Urgestein im politischen Betrieb, für den es jetzt gilt, einen Nachfolger zu finden.
Bewerbungsfrist läuft
Die Ausschreibung ist draußen, Bewerber haben bis 23. Oktober Zeit, sich auf das Stelleninserat zu melden. Mitte November soll es die Hearings geben, bis Ende des Jahres soll die Personalie entschieden sein. Im Landhaus erzählt man sich jedenfalls, dass noch kein Kandidat in Sicht ist, der (für die ÖVP) passen könnte – trotz der guten Gage. Denn eingestuft ist ein Landtagsdirektor im Schema LD 3. Das sind je nach Dienstjahren bis zu 13.472 Euro brutto pro Monat.
Vorstand bleibt noch ein Jahr
An anderer Stelle ist eine Entscheidung gefallen: Karl Lehner, einer der drei Vorstände der OÖ Gesundheitsholding, bleibt länger. Weil er aus seiner Zeit beim Land Beamtenstatus hat, müsste er eigentlich in den Ruhestand wechseln. Der Gang in die Pension wäre fix, aber es gibt da eine Option. Lehner wird sein Wunsch um Verlängerung um ein Jahr entsprochen, um den er bei der Vertreterin der Landesholding, Christiane Frauscher, offiziell angesucht hat.
Was passiert nach der Wahl?
Besprochen wird nun also dieses Szenario: Ist die ÖVP nach der Wahl nicht mehr bestimmende Kraft, braucht es Posten. Wenn es so kommt, dass Gesundheitsreferentin und LH-Vize Christine Haberlander in den Vorstand der OÖG wechseln möchte, wäre ein Platz frei. Als Nummer zwei neben Tilman Königswieser – und das in einem Zweier-Vorstand?
Dazu passen würde ein Gerücht, das im Gesundheitswesen aktuell Thema ist. Über den Arzt und Spitalsmanager Harald Schöffl, der im OÖG-Vorstand auf dem Ticket der FPÖ sitzt, ist zu hören, dass er Ende nächsten Jahres eine neue Herausforderung annimmt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.