Bauer (63) auf Weide von Stier attackiert – tot!

Schreckliche Tragödie am Montagabend im Tiroler Oberland: Ein 63-jähriger Bauer wurde in Pfunds (Bezirk Landeck) von einem Stier attackiert und tödlich verletzt. Der Mann wurde kurze Zeit später auf der Weide liegend von seinem Bruder aufgefunden. Reanimationsversuche blieben erfolglos.
Zu dem schrecklichen Zwischenfall war es kurz nach 19.30 Uhr gekommen. Der 63-jährige Bauer und dessen Bruder hatten zuvor zwei Kühe und einen Stier auf eine eingezäunte Weide in Pfunds getrieben. Der Bruder ging daraufhin kurz zurück ins Dorf, um etwas zu holen.
Schock für Bruder bei Rückkehr
„Als er gegen 19.50 Uhr zur Weide zurückkehrte und den 63-Jährigen nicht mehr sah, suchte er die Wiese ab und fand ihn letztlich regungslos am Boden liegend vor“, schildern die Ermittler von der Polizei. Der Bruder setzte daraufhin sofort einen Notruf ab und leistete Erste Hilfe.
Trotz umfangreicher Reanimationsversuche durch die eintreffenden Rettungskräfte erlag der Mann noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.
Reanimationsversuche erfolglos
Für den 63-Jährigen kam aber jede Hilfe zu spät: „Trotz umfangreicher Reanimationsversuche durch die eintreffenden Rettungskräfte erlag der Mann noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen“, so die Ermittler weiter. Nach derzeitigem Ermittlungsstand sei der 63-Jährige vom Stier attackiert und dabei tödlich verletzt worden.
Stier wurde von Jäger erlegt
Da sich der Stier, der sich in unmittelbarer Nähe der Einsatzkräfte befunden habe, weiterhin auffallend aggressiv verhielt, wurde er nach Rücksprache mit einem Tierarzt von einem Jäger erlegt.
