Auch Impfstoff gegen Gürtelrose ist Mangelware

„In 30 Sekunden ausverkauft“

Ein Faktum, das den heimischen Hausärzten die Grausbirnen aufsteigen lässt: „Mit der Verteilung hat es leider überhaupt nicht geklappt. Anfang September sind vom Gesundheitsministerium für Oberösterreich 20.000 Impfdosen zur Verfügung gestellt worden. Man bekommt als Hausarzt keine Vor-Info, der e-Impfshop war gefühlt innerhalb von 30 Sekunden ausverkauft“, ärgert sich Hausärzte-Sprecherin Johann Holzhaider aus Sandl gewaltig: „Ich finde es demütigend und beschämend, dass man es von Seiten des Gesundheitsministeriums nicht schafft, die Verteilung dieser Impfstoffe bessern zu organisieren. Das ist ein schlechtes System.“