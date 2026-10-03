Von Picasso bis zum Sarg: Wiens lange Museumsnacht

Neue Herbstkollektion

Passend zum Anlass legt das Haus seine neue Herbstkollektion auf: eine Fußmatte mit der Aufschrift „Bitte leise abtreten“ und „Socken für die Ewigkeit“ mit symbolischem Leichenfußpass. Beide sind ab heute im Museum und im Onlineshop erhältlich. Sie ergänzen den Eiskratzer „Mit uns kratzen Sie besser ab“ und den Turnbeutel „Ich turne bis zur Urne“.