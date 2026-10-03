Von Picasso bis zum Sarg: Wiens lange Museumsnacht

124 Wiener Museen und Sammlungen öffnen heute bis Mitternacht. Zwischen Meisterwerken und historischen Straßenbahnen wartet am Zentralfriedhof auch eine Portion tiefschwarzer Humor.
Sechs Stunden, ein Ticket und 124 Möglichkeiten: Heute, Samstag, gehört ganz Wien den Nachtschwärmern. Von 18 bis 24 Uhr laden Museen und Sammlungen zur Langen Nacht der Museen. Große Namen sind dabei, aber auch kleine Häuser mit ungewöhnlichen Geschichten.
Mit der historischen Bim um den Ring
In der Albertina treffen Pablo Picasso und Francis Bacon aufeinander. Zur Feier des 250-jährigen Bestehens ist dort auch Dürers „Feldhase“ zu sehen. Das Wiener Tramwaymuseum schickt historische Straßenbahnen alle 20 Minuten rund um den Ring. Für Familien haben 49 Wiener Häuser eigene Kinderprogramme vorbereitet.
Sarg-Probeliegen und schwarzer Humor
Eine besonders wienerische Begegnung mit der Ewigkeit gibt es am Zentralfriedhof: Im Bestattungsmuseum dürfen Mutige im Sargprobeliegen. Pathologe Roland Sedivy erzählt um 19, 21 und 23 Uhr über bedeutende Tote, die hier begraben sind. Das Museum liegt beim zweiten Tor, Simmeringer Hauptstraße 234. Die Straßenbahnlinien 11 und 71 halten davor.
Neue Herbstkollektion
Passend zum Anlass legt das Haus seine neue Herbstkollektion auf: eine Fußmatte mit der Aufschrift „Bitte leise abtreten“ und „Socken für die Ewigkeit“ mit symbolischem Leichenfußpass. Beide sind ab heute im Museum und im Onlineshop erhältlich. Sie ergänzen den Eiskratzer „Mit uns kratzen Sie besser ab“ und den Turnbeutel „Ich turne bis zur Urne“.
Hier gibt es Tickets
Das Ticket für alle teilnehmenden Häuser kostet 19 Euro, ermäßigt 16 Euro. Kinder bis zwölf Jahre haben freien Eintritt. Karten gibt es auch in den Museen und am Maria-Theresien-Platz. Sie gelten auch für die Öffis in der Kernzone Wien: heute ab 17 Uhr bis Sonntag, 0.59 Uhr. Alle Programme und Beginnzeiten: langenacht.orf.at
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