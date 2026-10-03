Mann (37) mit Glasflasche in die Beine geschnitten

Streit um Tasche eskalierte

Auch der Attackierte verhielt sich zunächst aufbrausend und aggressiv, konnte jedoch von den Polizisten beruhigt werden und wurde anschließend in ein Spital gebracht. Im Zuge der Sachverhaltsklärung ergaben sich Hinweise darauf, dass der Auseinandersetzung ein Streit um eine Tasche vorausgegangen sein dürfte.