Mann (37) mit Glasflasche in die Beine geschnitten

Am Freitag ist ein mutmaßlicher Streit um eine Tasche eskaliert. Zwei Männer gingen im 15. Wiener Bezirk aufeinander los, dabei schnitt ein 38-Jähriger seinem Gegenüber (37) mit einer zerbrochenen Glasflasche in die Beine.
Polizisten der Polizeiinspektion Leyserstraße nahmen den aggressiven 38-Jährigen mit Unterstützung von Kräften der Stadtpolizeikommandos Josefstadt und Fünfhaus sowie der WEGA fest. Der 37-Jährige wurde vor Ort von der Berufsrettung Wien notfallmedizinisch versorgt.
Streit um Tasche eskalierte
Auch der Attackierte verhielt sich zunächst aufbrausend und aggressiv, konnte jedoch von den Polizisten beruhigt werden und wurde anschließend in ein Spital gebracht. Im Zuge der Sachverhaltsklärung ergaben sich Hinweise darauf, dass der Auseinandersetzung ein Streit um eine Tasche vorausgegangen sein dürfte.
Mann des Diebstahls beschuldigt
Der 38-Jährige soll seinen Kontrahenten des Diebstahlversuchs beschuldigt haben. Eine Vernehmung des Tatverdächtigen war aufgrund seiner Suchtgiftbeeinträchtigung bislang nicht möglich. Weitere Ermittlungen sind im Gange.
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