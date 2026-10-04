Zillertaler „Uheber“ mit der ganz besonderen Gabe

„Das ,Uheben’ hat mit dem Glauben zu tun. Und ich habe meine Gebete, meine Engel und meine armen Seelen für jedes Problem. Sie helfen mir – vor allem beim Blutstillen“, verdeutlicht der „Trieler Seppl“. Was er dabei genau sehe, könne er nicht beschreiben: „Ich spüre einfach, dass der Mensch nicht mehr gesund ist.“ Sogar Ärzte und Krankenschwestern kontaktieren ihn – vor allem, wenn es um innere Organe geht. „Bei mehrstündigen Operationen bitten sie mich darum, zu schauen, dass der Patient so wenig Blut wie möglich verliert“, gibt der Tiroler preis, „das ist für mich körperlich belastend und sehr kräfteraubend. Ich muss mich stets davon etwas erholen“.