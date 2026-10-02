Verunglückte Mountainbikerin von Berg gerettet

Zahlreiche Schutzengel – von Feuerwehr bis Bergrettung – hatte am Freitag eine Mountainbikerin in Kapfenberg. Weil sie gestürzt war, eilten die Einsatzkräfte ihr zu Hilfe.
Am Freitagabend, gegen 19 Uhr, kam eine Mountainbikerin am Kapfenberger Diemlachkogel zu Sturz. Weil sie es nicht mehr selbstständig ins Tal schaffte, setzte sie den Notruf ab. Zahlreiche Einsatzkräfte kamen ihr in der Dunkelheit zu Hilfe.
Die verunglückte Frau wurde vor Ort versorgt und anschließend zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Genauere Informationen liegen aktuell bisher nicht vor.
Im Einsatz standen die Feuerwehr Kapfenberg-Diemlach, die Alpinpolizei, das Rote Kreuz, ein Notarzt sowie Bergretter aus Kapfenberg und Bruck. Nach etwa einer Stunde konnten die Einsatzkräfte den Einsatz beenden und wieder ins Rüsthaus einrücken.
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