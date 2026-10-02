Fell 20 meters
Missing hiker found seriously injured on the mountain
A 21-year-old man from Styria set out Thursday from Obertraun (Upper Austria) on a hike to the Dachstein Glacier. He suffered a serious accident during the hike. After his girlfriend was unable to reach him by phone, she raised the alarm. A large-scale search operation was launched.
A 21-year-old man from the Hartberg-Fürstenfeld district had planned to hike up to the Dachstein Glacier on Thursday. After contact with him was lost, his partner reported him missing early Friday morning.
Search Area Narrowed Down
Using the most recent photos he had sent, the mountain rescue and alpine police—who were familiar with the area—were able to narrow down the search area to the “Großer Roter Graben” region. In addition, the 21-year-old’s vehicle was found in Obertraun. The search operation involved members of the Obertraun Mountain Rescue team, officers from the Gmunden and Liezen Alpine Response Units, and the police helicopter “Libelle FLIR.”
Crashed into boulders
Shortly thereafter, the 21-year-old was found seriously injured. He is believed to have fallen approximately 20 meters from the eastern edge of the “Großer Roter Graben” to the bottom of the ravine, where he struck boulders.
After receiving initial medical care from the mountain rescue team, the injured man was winched to safety by the emergency medical helicopter and flown to the Salzkammergut Clinic in Vöcklabruck.
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