Missing hiker found seriously injured on the mountain

Search Area Narrowed Down

Using the most recent photos he had sent, the mountain rescue and alpine police—who were familiar with the area—were able to narrow down the search area to the “Großer Roter Graben” region. In addition, the 21-year-old’s vehicle was found in Obertraun. The search operation involved members of the Obertraun Mountain Rescue team, officers from the Gmunden and Liezen Alpine Response Units, and the police helicopter “Libelle FLIR.”