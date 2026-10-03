NÖ-Autor weiß, wie man Kinder zum Lesen begeistert

„Das ist verdammt schwer“

Kinder heutzutage zum Lesen zu motivieren, sei verdammt schwer in Zeiten von Smartphone, Kurzvideos und Co. „Druck sollte man ihnen nicht machen“, sagt der Autor. Sehr packend für Kinder sind Geschichten, die direkt in der Region spielen. Auch Charlottes Abenteuer-Geschichten spielen daher Tullnerfeld, dort, wo der Kinderbuchautor selbst lebt. Wenn die Handlung zu zäh ist, ist das Buch schnell weggelegt. „Kinder brauchen Themen aus ihrer Lebenswelt, ein bisschen Tempo und Figuren, in denen sie sich wiedererkennen“, betont er. Wenn dieses „Kino im Kopf“ einmal anspringe, lesen Kinder meistens von ganz alleine weiter.