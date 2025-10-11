Fulminante Halbzeit auf Innsbrucker Herbstmesse

Die beliebte Herbstmesse in Innsbruck läutete am Freitag mit Kunst, Action und Musik das Wochenende ein. Für Begeisterung sorgten die Konzerte von JOSH. und Alexander Eder.
Auch an Tag drei der Innsbrucker Herbstmesse war das Interesse des Publikums ungebrochen. Die zahlreichen Aussteller durften sich erneut über gut besuchte Stände freuen. Geboten ist in der Innsbrucker Messe für jeden etwas: Kunstbegeisterte zum Beispiel wurden am Stand von Max Sturm fündig. Der 94-jährige Tiroler Tausendsassa – bekannt ist Sturm unter anderem als Fotoreporter, Gründer der Tiroler Journalisten-Tennismeisterschaften und passionierter Sportler – präsentiert eine weitere seiner Leidenschaften: die Malerei.
Action, danach eine gemütliche Pause
Wer hingegen auf Action steht, den zog es auch am Freitag zur Sonderschau „Sicherheit erleben“, wo sich Rettung, Feuerwehr, Polizei und Bundesheer präsentieren und die Besucher mit verschiedensten Aktionen zum Mitmachen bewegen.
Kleine Pause gefällig? Diese gibt es beim „Krone“-Café im Obergeschoss der Halle B, wo sich Abonnenten über Gratis-Kaffee freuen und Interessierte zu Abo-Angeboten beraten werden.
Radio Tirol Musik Lounge als Publikumsmagnet
So gestärkt, zog es viele Messebesucher am späteren Nachmittag zur Radio Tirol Musik Lounge, wo auch am Freitag namhafte Künstler dem Publikum einheizten. Martin Locher, Alexander Eder, JOSH. und die ORF Radio Tirol Band begeisterten die Besucher. Wer bisher keine Gelegenheit hatte, die Musik Lounge auf der Herbstmesse zu besuchen, sei getröstet: Auch am Samstag und am Sonntag treten dort bekannte Künstler auf, etwa die Limonada Dance Company von Enrique Gasa Valga, Alle Achtung oder Julian le Play.
Die Herbstmesse Innsbruck hat noch Samstag und Sonntag jeweils von 10 bis 18 Uhr geöffnet.
