Fulminante Halbzeit auf Innsbrucker Herbstmesse

Auch an Tag drei der Innsbrucker Herbstmesse war das Interesse des Publikums ungebrochen. Die zahlreichen Aussteller durften sich erneut über gut besuchte Stände freuen. Geboten ist in der Innsbrucker Messe für jeden etwas: Kunstbegeisterte zum Beispiel wurden am Stand von Max Sturm fündig. Der 94-jährige Tiroler Tausendsassa – bekannt ist Sturm unter anderem als Fotoreporter, Gründer der Tiroler Journalisten-Tennismeisterschaften und passionierter Sportler – präsentiert eine weitere seiner Leidenschaften: die Malerei.