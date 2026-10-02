Aufsteirern-Geständnis: „Habe gar keine Tracht“

Die Aufzeichnung für die TV-Show zum Brauchtums-Spektakel Aufsteirern hat begeistert. Die Stimmung war prächtig, allerdings hielten sich nicht alle an den Dresscode.
Wenn sich die ehrwürdigen Kasematten am Grazer Schloßberg in das wohl schönste TV-Studio Österreichs verwandeln, steht wieder einmal die Aufzeichnung für „Aufsteirern – Die Show der Volkskultur“ (heuer am 24. Oktober um 20.15 Uhr auf ORF 2) an. Zum siebenten Mal flimmert das Volksfest der Superlative damit schon in die Wohnzimmer der Österreicher.
Seine Premiere erlebte Ex-Sturm-Zampano Hannes Kartnig: „Bis jetzt war ich noch nie im Lande. Aber es ist einfach sensationell, was die Veranstalter da auf die Beine gestellt haben“, zollt er den Organisatoren Giuseppe Perna, Astrid Perna-Benzinger, Alexandra und Markus Lientscher Respekt. Und natürlich haben sich Kartnig und Gattin Claudia in eine fesche Tracht geworfen.
Anders als Opus-Mastermind Ewald Pfleger. „Ich hab gar keine Tracht“, gestand er der „Krone“. „Da bin ich einfach nicht der Typ dafür, aber ich find’s schon fesch.“ In Zivil war auch Chartstürmerin Caro Fux. „Privat hab ich Dirndl & Co. gern und bin echt ein großer Trachtenfan – aber ich glaub die Caro Fux im Dirndl auf der Bühne passt nicht wirklich.“
Freuen dürfen sich die TV-Zuschauer jedenfalls über eine ganz besondere Version von „Cordula Grün“ und „Ich gehör repariert“ von Josh. Und Komponist Christian Kolonovits hat die Hits von Johnny Logan neu arrangiert – dazu ist der dreimalige Song-Contest-Sieger mit „Galway Girl“ zu hören. „Quasi auf Steirisch, da tuscht’s ordentlich“, lächelt Kolonovits.
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