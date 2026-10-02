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Aufsteirern-Geständnis: „Habe gar keine Tracht“

Steiermark
02.10.2026 14:41
Auf Händen getragen wurde Caro Fux auch am Schloßberg von den Niachtn – die Kombination sorgte ...
Auf Händen getragen wurde Caro Fux auch am Schloßberg von den Niachtn – die Kombination sorgte schon beim Aufsteirern am Hauptplatz für Stimmung. Und auch bei der TV-Show geht’s ab.(Bild: Christian Jauschowetz)
Porträt von Marcus Stoimaier
Von Marcus Stoimaier

Die Aufzeichnung für die TV-Show zum Brauchtums-Spektakel Aufsteirern hat begeistert. Die Stimmung war prächtig, allerdings hielten sich nicht alle an den Dresscode.

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Wenn sich die ehrwürdigen Kasematten am Grazer Schloßberg in das wohl schönste TV-Studio Österreichs verwandeln, steht wieder einmal die Aufzeichnung für „Aufsteirern – Die Show der Volkskultur“ (heuer am 24. Oktober um 20.15 Uhr auf ORF 2) an. Zum siebenten Mal flimmert das Volksfest der Superlative damit schon in die Wohnzimmer der Österreicher.

Johnny Logan legte mit Sylvia Loidolt (Tourismusregion Graz) eine flotte Sohle hin.
Johnny Logan legte mit Sylvia Loidolt (Tourismusregion Graz) eine flotte Sohle hin.(Bild: Christian Jauschowetz)

Seine Premiere erlebte Ex-Sturm-Zampano Hannes Kartnig: „Bis jetzt war ich noch nie im Lande. Aber es ist einfach sensationell, was die Veranstalter da auf die Beine gestellt haben“, zollt er den Organisatoren Giuseppe Perna, Astrid Perna-Benzinger, Alexandra und Markus Lientscher Respekt. Und natürlich haben sich Kartnig und Gattin Claudia in eine fesche Tracht geworfen.

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Anders als Opus-Mastermind Ewald Pfleger. „Ich hab gar keine Tracht“, gestand er der „Krone“. „Da bin ich einfach nicht der Typ dafür, aber ich find’s schon fesch.“ In Zivil war auch Chartstürmerin Caro Fux. „Privat hab ich Dirndl & Co. gern und bin echt ein großer Trachtenfan – aber ich glaub die Caro Fux im Dirndl auf der Bühne passt nicht wirklich.“

Premiere beim Aufsteirern: Sänger Josh (M.) mit Markus und Alexandra Lientscher, Astrid ...
Premiere beim Aufsteirern: Sänger Josh (M.) mit Markus und Alexandra Lientscher, Astrid Perna-Benzinger und Giuseppe Perna(Bild: Christian Jauschowetz)
Hannes und Claudia Kartnig mit Künstler Wenzo
Hannes und Claudia Kartnig mit Künstler Wenzo(Bild: Christian Jauschowetz)
Fesche Partie: Nino Sifkovits, Cheyenne Ochsenknecht und Robert Buchberger
Fesche Partie: Nino Sifkovits, Cheyenne Ochsenknecht und Robert Buchberger(Bild: Christian Jauschowetz)
Waltraud Hutter, Hannes und Claudia Rossbacher
Waltraud Hutter, Hannes und Claudia Rossbacher(Bild: Christian Jauschowetz)
Kochten auf: Manuel Höfer-Schwarze, Christof Widakovich, Richard Rauch und Reinhard Rois (v.l.)
Kochten auf: Manuel Höfer-Schwarze, Christof Widakovich, Richard Rauch und Reinhard Rois (v.l.)(Bild: Christian Jauschowetz)
Auf der Suche nach Rehrlsalot! Auch der Marderjagdverein Söding war groß im Bilde.
Auf der Suche nach Rehrlsalot! Auch der Marderjagdverein Söding war groß im Bilde.(Bild: Christian Jauschowetz)
Willi Gabalier mit Landesrat Hannes Amesbauer
Willi Gabalier mit Landesrat Hannes Amesbauer(Bild: Christian Jauschowetz)
Gerald Fleischhacker und Moderator Norbert Oberhauser
Gerald Fleischhacker und Moderator Norbert Oberhauser(Bild: Christian Jauschowetz)

Freuen dürfen sich die TV-Zuschauer jedenfalls über eine ganz besondere Version von „Cordula Grün“ und „Ich gehör repariert“ von Josh. Und Komponist Christian Kolonovits hat die Hits von Johnny Logan neu arrangiert – dazu ist der dreimalige Song-Contest-Sieger mit „Galway Girl“ zu hören. „Quasi auf Steirisch, da tuscht’s ordentlich“, lächelt Kolonovits.

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