Aufsteirern-Geständnis: „Habe gar keine Tracht“

Anders als Opus-Mastermind Ewald Pfleger. „Ich hab gar keine Tracht“, gestand er der „Krone“. „Da bin ich einfach nicht der Typ dafür, aber ich find’s schon fesch.“ In Zivil war auch Chartstürmerin Caro Fux. „Privat hab ich Dirndl & Co. gern und bin echt ein großer Trachtenfan – aber ich glaub die Caro Fux im Dirndl auf der Bühne passt nicht wirklich.“