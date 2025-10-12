Tal Shoham: „Wollte leben, um Vater zu bleiben“

Hoffnung, Glaube, Überleben

Was hält einen Menschen in einer solchen Situation am Leben? Shoham antwortet ohne Pathos. „Am Tag meiner Entführung, als sie mich in den Kofferraum warfen, dachte ich, sie würden mich töten. Als ich merkte, dass sie mich lebend mitnehmen, schwor ich mir: Mein Leben ist wertvoll. Ich werde es ehren.“ Nach 50 Tagen erfuhr er, dass seine Familie überlebt hatte. „Ab da hatte ich ein Ziel: Ich wollte leben, um Vater zu bleiben. Für meine Kinder, für meine Frau.“ Er beschreibt, wie er versuchte, trotz allem Mensch zu bleiben. „Ich wollte nicht so werden wie sie. Ich wollte mir selbst beweisen, dass man auch in der Hölle menschlich bleiben kann.“