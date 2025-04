Regierungsspitze empfing Hamas-Geisel Tal Shoham

Großmutter in Wien geboren

Shohams Großmutter wurde in Wien geboren und floh in den 1930er-Jahren vor den Nationalsozialisten. Die österreichische Staatsbürgerschaft erhielt der 40-Jährige erst vor wenigen Jahren. Shoham war zuvor noch nie in Österreich. Zu einer geplanten Reise mit seinen Eltern kam es durch den Hamas-Angriff am 7. Oktober 2023 nicht. An diesem Tag wurde er mit seiner Frau, ihren beiden Kindern und weiteren weiblichen Angehörigen in den Gazastreifen entführt. Von zwölf Familienmitgliedern im Kibbuz Be‘eri wurden drei ermordet.