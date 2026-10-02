Von Straße abgekommen: Mit Auto in Tiefe gestürzt

Schwerer Unfall in der Nacht auf Freitag in der Obersteiermark: Ein 31-Jähriger kam in Prenten (Mitterberg - St. Martin) von einer Forststraße ab und stürzte knapp 200 Meter ein Waldstück hinunter. Der Beifahrer wurde aus dem Fahrzeug geschleudert.
Der 31-Jährige war Freitagnacht mit seinem Pkw gegen 0.30 Uhr auf einer Forststraße in Prenten unterwegs. Er fuhr rückwärts bergab und kam dabei bei einer Linkskurve von der Straße ab. Das Auto stürzte an die 200 Meter ein steiles Waldstück hinab. Der 30-jährige Beifahrer wurde dabei aus dem Fahrzeug geschleudert.
Der Ennstaler setzte allerdings sofort die Rettungskette in Gang. Mitglieder der Bergrettung Gröbming und die Crew des Rettungshubschraubers Christophorus 14 rückten sofort aus. Der Fahrer wurde mittels Tau geborgen und mit Verletzungen unbestimmten Grades ins UKH Salzburg geflogen.
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