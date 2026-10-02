Von Straße abgekommen: Mit Auto in Tiefe gestürzt

Der 31-Jährige war Freitagnacht mit seinem Pkw gegen 0.30 Uhr auf einer Forststraße in Prenten unterwegs. Er fuhr rückwärts bergab und kam dabei bei einer Linkskurve von der Straße ab. Das Auto stürzte an die 200 Meter ein steiles Waldstück hinab. Der 30-jährige Beifahrer wurde dabei aus dem Fahrzeug geschleudert.