Fußgängerin auf Zebrastreifen niedergefahren

Schwerer Verkehrsunfall am Donnerstag in Liezen: Ein Pkw-Fahrer hat am Zebrasteifen eine Fußgängerin übersehen. Die Frau wurde schwer verletzt und musste in künstlichen Tiefschlaf versetzt werden.
Der 25-jährige Autofahrer war am Donnerstag gegen 14.45 Uhr in Liezen auf der Döllacher Straße in Richtung Süden unterwegs. Im Kreuzungsbereich mit der Bahnhofstraße übersah er eine Fußgängerin, die gerade den Zebrastreifen überqueren wollte. Die 56-Jährige wurde vom Auto erfasst.
Der Mann gab an, die Frau aufgrund der tiefstehenden Sonne nicht gesehen zu haben und konnte deshalb nicht mehr rechtzeitig bremsen. Die Steirerin erlitt schwere Verletzungen und wurde von der Rettung ins LKH Rottenmann gebracht, wo sie in einen Tiefschlaf versetzt wurde.
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