RB Issues a Challenge in F1
Verstappen Sets the Pace at the Season Opener in Malaysia
Red Bull issues a challenge! Max Verstappen set the tone on Friday at the season opener in Malaysia.
The Bahrain Grand Prix is on the schedule this weekend, but the race will actually take place in Malaysia. After the war in the Middle East had already pushed back the original April date, the unstable situation has now necessitated a move to the Sepang International Circuit.
In the first practice session, Max Verstappen (Red Bull) was the fastest. He was followed by George Russell (Mercedes) and Isack Hadjar (Red Bull). World Championship leader Kimi Antonelli (Mercedes) finished in fifth place, sandwiched between the Ferrari drivers Charles Leclerc and Lewis Hamilton.
Here are the current standings:
Russell Aims to Capitalize on His Favorite PlayStation Track
“When I was a teenager playing on the PlayStation, it was my favorite track,” Russell says. “I hope that my experience with the joystick will help me be a little faster this week.”
Here are the World Championship standings:
The 28-year-old trails his 20-year-old teammate by 66 points. With 3 wins to the Italian’s 8, Russell is also still trailing significantly in terms of wins this season. In any case, the challenger wants to close the gap right away: “There’s a lot less pressure on me than on him,” said the Englishman, pointing to Antonelli’s mistake in Baku.
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