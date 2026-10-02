74 km/h! Mit E-Scooter Polizisten niedergefahren

Der 18-Jährige fiel dem Polizisten auf, weil er am Donnerstagvormittag am Geh- und Radweg der B70 (Packer Straße) in Voitsberg mit seinem E-Scooter weit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war. Der Polizist wollte ihn anhalten, doch der junge Weststeirer missachtete dies und fuhr mit unvermindertem Tempo auf den Beamten zu. Letztlich fuhr er ihn nieder, wodurch beide Männer zu Sturz kamen. Der Polizist wurde dabei leicht verletzt.