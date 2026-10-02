74 km/h! Mit E-Scooter Polizisten niedergefahren

Wieder einmal ein Unfall mit einem E-Scooter in der Steiermark: Am Donnerstag wollte ein Polizist in Voitsberg einen 18-Jährigen aufhalten. Doch dieser fuhr den Beamten nieder.
Der 18-Jährige fiel dem Polizisten auf, weil er am Donnerstagvormittag am Geh- und Radweg der B70 (Packer Straße) in Voitsberg mit seinem E-Scooter weit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war. Der Polizist wollte ihn anhalten, doch der junge Weststeirer missachtete dies und fuhr mit unvermindertem Tempo auf den Beamten zu. Letztlich fuhr er ihn nieder, wodurch beide Männer zu Sturz kamen. Der Polizist wurde dabei leicht verletzt.
Bei der Überprüfung des Scooters erreichte dieser eine Geschwindigkeit von 74 km/h – offiziell ist für E-Scooter eine Höchstgeschwindigkeit von 25 km/h erlaubt. Auch die Bremsen des Gefährts funktionierten nicht mehr. Der 18-Jährige gab deshalb an, dass er mit seinem Schuh bremsen wollte – offensichtlich mit überschaubarem Erfolg.
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