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The Final End

Long-standing establishment closes its doors on Herrenstraße

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01.10.2026 16:21
Leo Jindrak is closing the “Pikant” on Herrenstraße.
Leo Jindrak is closing the “Pikant” on Herrenstraße.(Bild: be)
Porträt von Mario Ruhmanseder
Von Mario Ruhmanseder

A piece of Linz’s culinary history is disappearing: Leo Jindrak isn’t closing his pastry shop, of course, but he is drawing the line under one of his well-known concepts. Regulars won’t have to give up their favorite classics entirely, though. While the lights are going out for good at one location, some popular dishes will live on elsewhere. 

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After many years, it’s over: Jindrak is closing his “Pikant” on Herrenstraße in Linz. As the long-standing business reports, the decision was not an easy one. Many Linz residents have frequented the restaurant for years for their lunch break or a quick bite.

Pikant Classics Aren’t Disappearing Completely
However, the well-known Pikant classics won’t disappear entirely. A selection of rolls and sandwiches will continue to be available at select Jindrak locations and can also be ordered online or by phone. Hot snacks such as goulash, goulash soup, toast, and frankfurters will also remain on the menu at certain locations.

For 97 Years Now
Going forward, Jindrak intends to refocus more strongly on what the company has stood for for 97 years now: the art of pastry-making and Austrian ingredients. “Thank you for your loyalty,” is the message to former Pikant customers.

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