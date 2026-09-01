Arbeitslosigkeit leicht gestiegen, Quote stabil

Gestiegen ist auch die Zahl der offenen Stellen. So waren es um 243 mehr als noch vor Jahr und liegt nun bei 7340. Besonders stark fiel der Anstieg in der Arbeitskräfteüberlassung und in der Warenherstellung aus. Auch in der öffentlichen Verwaltung und in der Baubranche ist die Zahl der gemeldeten offenen Stellen gestiegen.