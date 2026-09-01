Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Arbeitsmarkt in Tirol

Arbeitslosigkeit leicht gestiegen, Quote stabil

Tirol
01.09.2026 11:00
Symbolbild
Symbolbild(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von Martin Oberbichler
Von Martin Oberbichler

Wie das Arbeitsmarktservice Tirol (AMS) berichtet, waren mit Ende August 13.347 Personen als arbeitslos gemeldet. Das ist ein Plus von 3,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Die Quote ist zudem nur leicht gestiegen. Arbeitslosigkeit im Handel und Tourismus ging nach oben. 

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Mit einem leichten Anstieg der Arbeitslosigkeit bilanzierte das AMS Tirol den abgelaufenen August. 13.347 Personen waren als arbeitslos gemeldet, das sind um 446 mehr als zum selben Zeitpunkt des Vorjahres. Mehr als die Hälfte aller Beschäftigungslosen sind seit weniger als drei Monate arbeitslos.

Zitat Icon

Tirol weist mit einer Arbeitslosenquote von 3,5 Prozent aber erneut den niedrigsten Wert aller Bundesländer auf.

Johannes Schranz, stv. Landesgeschäftsführer AMS Tirol

„Der Tiroler Arbeitsmarkt präsentiert sich weiterhin stabil. Die Arbeitslosigkeit ist zwar leicht gestiegen, Tirol weist mit einer Arbeitslosenquote von 3,5 Prozent aber erneut den niedrigsten Wert aller Bundesländer auf. Gleichzeitig bleibt die Beschäftigung auf einem hohen Niveau“, berichtet Johannes Schranz, stv. Landesgeschäftsführer des AMS Tirol.

Gestiegen ist auch die Zahl der offenen Stellen. So waren es um 243 mehr als noch vor Jahr und liegt nun bei 7340. Besonders stark fiel der Anstieg in der Arbeitskräfteüberlassung und in der Warenherstellung aus. Auch in der öffentlichen Verwaltung und in der Baubranche ist die Zahl der gemeldeten offenen Stellen gestiegen.

Auch die Baubranche ist von den gestiegenen Arbeitslosenzahlen betroffen.
Auch die Baubranche ist von den gestiegenen Arbeitslosenzahlen betroffen.(Bild: P. Huber)

Viele Branchen mit mehr Arbeitslosen
Weiter gestiegen ist die Arbeitslosigkeit im Handel (157 bzw. 6,6 Prozent) und in der Beherbergung und Gastronomie (135 bzw. 8,1 Prozent). Auch im Gesundheits- und Sozialwesen oder in der Baubranche gibt es ein Plus zu verzeichnen. In der Warenherstellung und der Arbeitskräfteüberlassung sank die Arbeitslosigkeit jedoch.

Frauen mit deutlichem Plus, auch Langzeitarbeitslosigkeit 
Im Geschlechtervergleich nahm die Arbeitslosigkeit bei Frauen deutlicher zu. Ein Plus von 4,9 Prozent bei Frauen (gesamt 6538) stehen einem Plus von 2,1 Prozent bei Männern (6809) gegenüber. Die Langzeitbeschäftigungslosigkeit steigt ebenfalls deutlich. In Tirol sind aktuell 2461 Personen davon betroffen. Das bedeutet einen Anstieg von 18 Prozent bzw. 375 Personen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Tirol
01.09.2026 11:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Gorbatschow (kl. Bild), Haiders Aufstieg und vieles mehr: Peter Filzmaier und Christian Nusser ...
Krone Plus Logo
Zeitreise nach 1991
„Niemand wusste, was kommt jetzt? Es war Chaos!“
Rares Interview
Stronach (93): „Ich habe keine Angst vor dem Tod“
Der Flughafen von Skiathos gehört zu den gefährlichsten Planespotting-Orten auf der Welt – jedes ...
Krone Plus Logo
Verletzte in Skiathos
Warum Planespotting im Urlaub keine gute Idee ist
Der deutsche Deko-Spezialist Depot ist pleite. Ungefähr 200 Menschen in Österreich werden nun ...
„Verschwindet nicht“
Depot-Insolvenz: Hunderte Jobs hierzulande wackeln
Der Kriegsverbrecher Ratko Mladić ist im Alter von 83 Jahren in einem Gefängniskrankenhaus ...
In Haft in Den Haag
Kriegsverbrecher Ratko Mladic (83) gestorben
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Formel 1
Ralf Schumacher wird in Österreich operiert
179.708 mal gelesen
Ralf Schumacher
Oberösterreich
„Marcel und Markus waren überall gerne gesehen“
116.504 mal gelesen
Krone Plus Logo
Die jungen Männer hatten keine Überlebenschance.
Oberösterreich
Zweiter Schicksalsschlag für Familie von Marcel
108.370 mal gelesen
In diesem blauen BMW verunglückten die beiden jungen Männer in der Nacht auf Sonntag in ...
Kolumnen
Wer weiß schon, was der FPÖ zu weit geht?
1246 mal kommentiert
Mit 53 Prozent haben die Isländer sich gegen Beitrittsverhandlungen mit der EU ausgesprochen, ...
Außenpolitik
Nein! Isländer erteilen Brüssel eiskalte Abfuhr
1183 mal kommentiert
Befürworter der Gespräche argumentierten, eine Mitgliedschaft könne die hohen Zinsen im Land ...
Außenpolitik
Islands kalte Schulter als Warnsignal für die EU
1167 mal kommentiert
Große Freude herrschte bei der „Nein“-Fraktion in Island nach der eiskalten Abfuhr für Brüssel.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf