Vorlesepatinnen trafen auf den Geschichtenweg

Die Patinnen nutzten die gemeinsame Wanderung zudem auch, um neue Projekte zu besprechen. So gibt es etwa das Adventhorchen in der Mittelschule Egger-Lienz oder weitere Ideen, die auf ihre Umsetzung warten. „Die Wanderung war nicht nur eine gemeinsame Bewegungseinheit und ein unkomplizierter Austausch, sondern auch ein Dankeschön an die Vorlesepatinnen, die mit ihrem Engagement über das ganze Jahr hinweg Freude bringen“, heißt es.