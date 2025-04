Osttiroler Patinnen lesen für alle Sinne vor

Interesse groß, Event an mehreren Schauplätzen

Das Interesse an der jüngsten Workshop-Reihe war groß. Mehr als 30 Personen eigneten sich neue Techniken an. Ortner-Trebo eruiert, ob es zu einer Neuauflage für Vorlesepaten kommen könnte. Fix ist, dass die Paten bei der Veranstaltung „A dorf lisnt, lost, hoacht zua“ in Oberlienz, Außervillgraten und Kals vorlesen. „Jeder einzelne hat sein Steckenpferd. So sieht man sagenhafte Orte und erlebt die Geschichten dazu.“