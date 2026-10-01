Crash bei Kreuzung: Klein-Lkw überschlagen!

Ereignet hat sich der Unfall kurz vor 6.30 Uhr. Ein 24-jähriger Einheimischer war mit seinem Klein-Lkw auf der Bürgeraustraße in Richtung Norden unterwegs. Im Kreuzungsbereich mit der Julius-Durst-Straße kam es zur Kollision mit einem weiteren Klein-Lkw, der von einem 35-jährigen Österreicher gelenkt worden sei.