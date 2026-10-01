Crash bei Kreuzung: Klein-Lkw überschlagen!

Spektakulärer Unfall Donnerstagfrüh im Osttiroler Lienz: Zwei Klein-Lkw krachten bei einer Kreuzung zusammen. Einer der Transporter wurde gegen eine Mauer geschleudert, überschlug sich und blieb schließlich auf der Seite liegen. Der Crash forderte zwei Verletzte.
Ereignet hat sich der Unfall kurz vor 6.30 Uhr. Ein 24-jähriger Einheimischer war mit seinem Klein-Lkw auf der Bürgeraustraße in Richtung Norden unterwegs. Im Kreuzungsbereich mit der Julius-Durst-Straße kam es zur Kollision mit einem weiteren Klein-Lkw, der von einem 35-jährigen Österreicher gelenkt worden sei.
Transporter gegen Mauer geschleudert
Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurde der Transporter des 35-Jährigen gegen eine Mauer geschleudert. Das Fahrzeug überschlug sich und kam schließlich auf der rechten Seite liegend zum Stillstand.
Beide Lenker verletzt ins Spital
Beide Lenker erlitten bei dem Unfall leichte Verletzungen. Die Rettung brachte die Männer nach der Erstversorgung zur weiteren Behandlung ins Bezirkskrankenhaus Lienz. An den Klein-Lkw entstand schwerer Schaden.
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