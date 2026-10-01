Auf gestohlenem E-Bike erwischt – Mann leugnet Tat

Fotos einer aufmerksamen Zeugin brachten die Stadtpolizei Baden (NÖ) auf die Spur eines Seriendiebs. Selbst als die Beamten ihn noch auf dem gestohlenen E-Bike antrafen, bestritt er die Tat. Dem Mann werden mehrere weitere Diebstähle zugeordnet.
Das gestohlene Fahrrad unter sich, den Diebstahl dennoch abgestritten: Mit dieser kuriosen Situation waren Polizisten in Baden konfrontiert. Eine aufmerksame Zeugin hatte die Ermittler zuvor auf die Spur des Verdächtigen gebracht.
Am Sonntag gegen 17 Uhr bemerkte die Frau bei den Fahrradabstellplätzen des Strandbades eine verdächtige Szene. Sie machte Fotos und wandte sich damit an die Stadtpolizei. Die Aufnahmen lieferten den entscheidenden Hinweis.
Auf gestohlenem Rad angetroffen
Die Kriminalabteilung forschte einen rund 35-jährigen Algerier aus und nahm ihn fest. Er saß noch auf dem entwendeten KTM-E-Bike, das beim Strandbad mit einem Seilschloss gesichert gewesen war. Dennoch leugnete er den Diebstahl.
Bei den weiteren Ermittlungen zeigte sich, dass der Fall größere Ausmaße hatte. In den vergangenen Wochen waren in Baden mehr als 30 Fahrraddiebstähle registriert worden. Mehrere davon konnten die Beamten dem Beschuldigten zuordnen und weitere Tatorte sowie Opfer ausforschen.
Ausschließlich auf E-Bikes abgesehen
Nach bisherigen Erkenntnissen hatte es der Verdächtige ausschließlich auf Elektrofahrräder abgesehen. Auch bei seiner Einvernahme bestritt er sämtliche Vorwürfe. Die Ermittler konnten jedoch zahlreiche Zusammenhänge nachweisen. Brisant: Der Mann wird auch in anderen EU-Ländern wegen gleichartiger Delikte gesucht.
Nach „Krone“-Informationen ist der Asylwerber der Betreuungsstelle Traiskirchen zugewiesen. Ein Abschiebeverfahren läuft, dagegen hat er ein Rechtsmittel eingelegt.
Verdächtiger sitzt in Untersuchungshaft
Der Beschuldigte wurde in die Justizanstalt Wiener Neustadt eingeliefert. Ausschlaggebend waren die Gefahr weiterer Taten und der Verdacht, die Diebstähle gewerbsmäßig begangen zu haben. Die Ermittlungen dauern an.
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