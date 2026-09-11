Jagd auf Raddiebe endete mit 45 Gramm Kokain

Bereits wegen Internetbetrugs gesucht

Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass gegen den 43-Jährigen bereits eine Festnahmeanordnung der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt bestand. Gesucht wurde er wegen des Verdachts des betrügerischen Datenverarbeitungsmissbrauchs – laut Polizei ging es dabei um Betrug über das Internet.