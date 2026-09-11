Jagd auf Raddiebe endete mit 45 Gramm Kokain

Ein Kriminalbeamter suchte am Badener Bahnhof nach Fahrraddieben – und beobachtete stattdessen einen Drogendeal. Beim festgenommenen 43-Jährigen wurden rund 45 Gramm Kokain gefunden. Zudem wurde er bereits per Festnahmeanordnung gesucht.
Eigentlich ermittelte ein Kriminalbeamter der Stadtpolizei Baden am Mittwochvormittag wegen mehrerer Fahrraddiebstähle im Bereich des Bahnhofs. Doch gegen 10 Uhr nahm der Fall eine überraschende Wendung: Dem Polizisten fiel ein Mann auf, der bereits dem Suchtgiftmilieu zugeordnet worden war.
Der Verdächtige war kein Unbekannter. Mehrmals hatte die Stadtpolizei bereits versucht, ihm verbotene Substanzen nachzuweisen. Bei früheren Kontrollen hatte er jedoch entweder keine Drogen bei sich oder sie offenbar rechtzeitig verschwinden lassen.
Übergabe im ÖBB-Parkdeck beobachtet
Der Kriminalbeamte sah, wie sich der Mann mit einem weiteren Verdächtigen traf. Nach einer kurzen Begrüßung gingen beide in das ÖBB-Parkdeck „Neu“. Der Ermittler folgte ihnen und beobachtete dort eine mutmaßliche Drogenübergabe.
Der Beamte schritt sofort ein und nahm den 43-jährigen österreichischen Staatsbürger fest. Bei seiner Kontrolle wurden rund 45 Gramm Kokain sowie weitere Suchtmittel sichergestellt. Der mutmaßliche Käufer wurde angezeigt.
Bereits wegen Internetbetrugs gesucht
Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass gegen den 43-Jährigen bereits eine Festnahmeanordnung der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt bestand. Gesucht wurde er wegen des Verdachts des betrügerischen Datenverarbeitungsmissbrauchs – laut Polizei ging es dabei um Betrug über das Internet.
Der Mann wurde festgenommen. Die weiteren Erhebungen zum mutmaßlichen Suchtgifthandel übernahm die Suchtgiftgruppe der Bundespolizei.
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