Gault&Millau ist von Ehrwalder Hotel begeistert

Betrieb besteht nur aus neun Suiten

Das exklusive „Hideaway“ verfügt lediglich über neun Suiten (65 bis 215 m²) mit eindrucksvollem Blick auf die knapp 3000 Meter hohe Zugspitze. Die Architektur sei puristisch und greife die Ästhetik des hochalpinen Raums mit klaren Strukturen, natürlichen Materialien und traditioneller Handwerkskunst auf. Großzügige Glasfronten eröffnen Ausblicke auf die umliegende Berglandschaft und machen die wechselnden Wetter- und Lichtverhältnisse unmittelbar erlebbar, heißt es weiter.