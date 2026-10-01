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Filmdreh fast beendet

Letzte Klappe für Actionfilm „KNOCK AT 8“ in Baden

Niederösterreich
01.10.2026 13:00
Daniel-Craig-Double Max Fraisl spielt die Hauptrolle in dem internationalen Thriller, der ...
Daniel-Craig-Double Max Fraisl spielt die Hauptrolle in dem internationalen Thriller, der hauptsächlich in Baden gedreht wird.(Bild: Krone KREATIV/Doris Seebacher)
Porträt von Doris Seebacher
Von Doris Seebacher

Die Dreharbeiten zum Action-Thriller „KNOCK AT 8“ biegen in die Zielgerade ein. Die letzten Außenszenen wurden diese Woche rund um das Theater gedreht. Im Jänner wird der spannende Film dann zu sehen sein – ob im Kino oder im TV, das ist noch ungewiss. 

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In Baden bei Wien herrscht derzeit Hollywood-Atmosphäre: Denn für den internationalen Thriller „KNOCK AT 8“ laufen die letzten Außendrehs. Theaterplatz, Fußgängerzone und die Bäckerei „DER MANN“ wurden dabei zur Filmkulisse.

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Amüsanter Zwischenfall – Handschellen waren zu klein
Besonders spannend wurde es am Mittwoch am Theaterplatz: Ein Polizist sollte Hauptdarsteller Max Fraisl Handschellen anlegen. Doch der erste Versuch scheiterte – die Handschellen waren schlicht zu klein. Für einen kurzen Lacher am Set sorgte dafür Film-Ehefrau Adriana Zartl, als sie daraufhin meinte: „Ups, das waren meine“.

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Mit dabei sind neben Fraisl und Zartl auch die bekannten Schauspieler Mark Keller und Will Roberts, der unter anderem in „Oppenheimer“ zu sehen war. In den letzten Drehtagen stehen nun vor allem Fraisl und Zartl sowie deren Filmkind Georg – im echten Leben der Sohn der Regisseurin Maria Fraisl – vor der Kamera.

Spannend auch für Badener Bevölkerung
Für Baden sind die Dreharbeiten ein ungewöhnlicher Anblick. Immer wieder bleiben Schaulustige stehen, um einen Blick auf das Geschehen zu erhaschen. Auch Kinder der benachbarten Volksschule beobachteten begeistert das Filmteam.

Nun geht es für „KNOCK AT 8“ auf die Zielgerade. Nach dem letzten „Cut“ wandert das Filmmaterial zur Postproduktion nach Los Angeles. Dort bekommt der Thriller den letzten Feinschliff. Spätestens im Jänner soll sich entscheiden, wann und wo das Publikum den Film zu sehen bekommt.

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