Letzte Klappe für Actionfilm „KNOCK AT 8“ in Baden

Mit dabei sind neben Fraisl und Zartl auch die bekannten Schauspieler Mark Keller und Will Roberts, der unter anderem in „Oppenheimer“ zu sehen war. In den letzten Drehtagen stehen nun vor allem Fraisl und Zartl sowie deren Filmkind Georg – im echten Leben der Sohn der Regisseurin Maria Fraisl – vor der Kamera.