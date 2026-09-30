Neuer Superior für unseren größten Wallfahrtsort

Mariazell bekommt mit 1. November einen neuen Superior: Pater Christoph Pecolt übernimmt die Funktion von Michael Staberl, der sich nach zehn Jahren überraschend zurückzieht.
Intern war die Übergabe zwar längst geregelt, für Außenstehende kommt der Schritt aber dennoch überraschend: Österreichs größter Wallfahrtsort Mariazell bekommt, weltlich gesprochen, einen neuen Chef. Kirchlich gesprochen: einen neuen Superior. Der bisherige Hausherr der Basilika, Michael Staberl, nimmt mit Abschluss der Pilgersaison nach zehn Jahren eine Sabbatzeit und übergibt am 1. November an seinen Nachfolger.
„Herausforderungen und Chancen“
Dieser ist im obersteirischen Gnadenort kein Unbekannter. Christoph Pecolt ist hier seit 2016 beliebter Stadtpfarrer. Abt Alfred Eichmann vom Stift St. Lambrecht, zu dem Mariazell gehört, teilt in einer Aussendung zudem mit, dass Pater Aaron Laun den Seelsorgeraum Mariazell künftig als Administrator leiten wird. „Diese Veränderungen bringen für uns als Klostergemeinschaft, für einzelne Mitbrüder und auch für viele Menschen, die gemeinsam mit uns Verantwortung in der Seelsorge tragen, Herausforderungen und Chancen mit sich. Sie erfordern gleichermaßen Kraft zum Abschied, Bereitschaft zum Wandel und Mut zum Aufbruch“, so Alfred Eichmann.
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