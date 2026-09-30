Neuer Superior für unseren größten Wallfahrtsort

„Herausforderungen und Chancen“

Dieser ist im obersteirischen Gnadenort kein Unbekannter. Christoph Pecolt ist hier seit 2016 beliebter Stadtpfarrer. Abt Alfred Eichmann vom Stift St. Lambrecht, zu dem Mariazell gehört, teilt in einer Aussendung zudem mit, dass Pater Aaron Laun den Seelsorgeraum Mariazell künftig als Administrator leiten wird. „Diese Veränderungen bringen für uns als Klostergemeinschaft, für einzelne Mitbrüder und auch für viele Menschen, die gemeinsam mit uns Verantwortung in der Seelsorge tragen, Herausforderungen und Chancen mit sich. Sie erfordern gleichermaßen Kraft zum Abschied, Bereitschaft zum Wandel und Mut zum Aufbruch“, so Alfred Eichmann.