Junger Raser mit Alkohol und Drogen intus gestoppt

Nächtlicher Raser unterwegs! Ein 28-jähriger Autofahrer ist am späten Dienstagabend auf der B10 im Bezirk Bruck an der Leitha von der Polizei gestoppt worden.
Die Polizisten bemerkten beim Lenker, der auf der B10 in Trautmannsdorf an der Leitha raste, deutlichen Alkoholgeruch. Ein Alkomattest verlief positiv, ebenso ein Drogenschnelltest.
Doch damit nicht genug: Bei der amtsärztlichen Untersuchung wurde eine Beeinträchtigung durch Alkohol, Suchtgift und Medikamente festgestellt. Zudem wurden beim 28-Jährigen Ermüdung und eine Erkrankung festgestellt.
Führerschein abgenommen
Damit war die Fahrt endgültig beendet. Die Polizei nahm dem Mann aus dem Bezirk Bruck an der Leitha den Führerschein vorläufig ab und untersagte ihm die Weiterfahrt. Nun droht dem Lenker eine Anzeige bei der zuständigen Bezirkshauptmannschaft.
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