Polizeistellen Krieglach und Veitsch fusionieren

Zwei Jahre bis zur Umsiedelung

Rein organisatorisch werden die Dienststellen mit 1. Jänner 2027 zusammengelegt und als eine Polizeiinspektion geführt. Derzeit wird allerdings noch ein neuer Standort gesucht, der den heutigen Anforderungen entspricht. Bis zur tatsächlichen Übersiedelung, für die erfahrungsgemäß ein Zeitraum von rund zwei Jahren veranschlagt wird, bleiben beide bisherigen Standorte in Betrieb.