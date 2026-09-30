Polizeistellen Krieglach und Veitsch fusionieren

Die Polizeiinspektionen Krieglach und Veitsch im steirischen Bezirk Bruck-Mürzzuschlag werden zusammengeführt. Dieser Schritt erfolgte aus Eigeninitiative der betroffenen Beamten, die sich diese Fusion ausdrücklich wünschten. Hintergrund dürften sein, dass sich die beiden alten Dienststellen in einem eher maroden Zustand befinden. Jetzt soll eine neue gebaut werden.
„Normalerweise sind wir klar gegen die Zusammenlegungen von Polizeiinspektionen“, betont der blaue Personalvertreter Reinhold Maier auf „Krone“-Nachfrage. Doch in diesem Sonderfall begrüße man die Fusionierung. „Denn sie erfolgte erst nach einer Umfrage unter den Bediensteten, die durchwegs positiv ausfiel.“
Gemeinden stimmten zu
Das Vorhaben stieß auch bei der Landespolizeidirektion und dem Innenministerium auf durchwegs positive Rückmeldungen. Die betroffenen Gemeinden Krieglach und St. Barbara im Mürztal, die ebenfalls eng in den Prozess eingebunden wurden, stimmten dem Zusammenschluss in der jeweiligen Gemeinderatssitzungen am 29. September 2026 zu.
In diesem Sonderfall begrüßen wir die Zusammenlegung. Denn die Kollegen waren dafür.
FP-Personalvertreter Reinhold Maier
Bild: Alois Endl
Zwei Jahre bis zur Umsiedelung
Rein organisatorisch werden die Dienststellen mit 1. Jänner 2027 zusammengelegt und als eine Polizeiinspektion geführt. Derzeit wird allerdings noch ein neuer Standort gesucht, der den heutigen Anforderungen entspricht. Bis zur tatsächlichen Übersiedelung, für die erfahrungsgemäß ein Zeitraum von rund zwei Jahren veranschlagt wird, bleiben beide bisherigen Standorte in Betrieb.
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