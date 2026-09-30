A Little Dance and a Friendship Spanning Over 70 Years

A Very Special Friendship

Walter Kirchmayr and Alfred Pöstinger (both 76) had a special reason to raise a glass. The two have been friends for an incredible 70 years—and they always attend Senior Citizens’ Day together. “We’ve been coming back year after year for many years now. The atmosphere is great every time,” they said. Entertainment was also provided by the Horn Dance School, bingo, and a raffle. The event was hosted by SP City Vice Mayor Karin Leitner, Market Commissioner Martin Hajart, and the ARGE Urfahranermarkt.