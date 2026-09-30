Senior Citizens' Day
A Little Dance and a Friendship Spanning Over 70 Years
At the Senior Citizens’ Day at the Urfahranermarkt, there was dancing, laughter, and toasts to many shared memories. Inside the festival tent, guests proved that a good mood isn’t a matter of age. Particularly heartwarming moments included a 70-year-old woman who spontaneously grabbed the emcee as her dance partner, and two friends who had an extraordinary reason to celebrate that afternoon.
Dancing, chatting, and spending a few cozy hours together: At the Urfahranermarkt, Tuesday afternoon was entirely dedicated to the market’s older visitors. During the traditional Senior Citizens’ Day, the “Da Wirt 4s Fest” tent filled up, offering entertainment and, above all, plenty of camaraderie.
Seizing the Moment
Ernestine Sallaberger (70) from Asten also proved that vitality isn’t a matter of age. She seized the moment and, without hesitation, hit the dance floor with Seniors’ Day and ORF host Gernot Hörmann.
A Very Special Friendship
Walter Kirchmayr and Alfred Pöstinger (both 76) had a special reason to raise a glass. The two have been friends for an incredible 70 years—and they always attend Senior Citizens’ Day together. “We’ve been coming back year after year for many years now. The atmosphere is great every time,” they said. Entertainment was also provided by the Horn Dance School, bingo, and a raffle. The event was hosted by SP City Vice Mayor Karin Leitner, Market Commissioner Martin Hajart, and the ARGE Urfahranermarkt.
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