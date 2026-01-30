„Sicherheitsvorfall“: Cyberangriff auf Wiener Uni

Im IT-Netzwerk der Technischen Universität (TU) Wien hat es Ende der Vorwoche einen „Sicherheitsvorfall“ gegeben. In diesem Zusammenhang seien auch „Accounts kompromittiert worden“, teilte die TU den Studierenden mit.
Derzeit könne „nicht ausgeschlossen werden, dass dabei auch Zugriffe auf sensible Daten erfolgt sind“, hieß es weiter. Die IT-Systeme der Uni sind daher nur eingeschränkt verfügbar. Mitarbeiter und Studierende müssen aus Sicherheitsgründen alle Passwörter zurücksetzen.
Datenschutzbehörde informiert
Der Großteil des Universitätsbetriebs läuft weiter – wobei an der TU wie auch an den anderen Unis am heutigen Freitag die Semesterferien beginnen. Der Vorfall sei bereits Anfang der Woche der Datenschutzbehörde gemeldet worden, so die Uni.
Die laufenden Untersuchungen würden durch ein spezialisiertes Cybersicherheitsunternehmen unterstützt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.