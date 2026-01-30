Vorteilswelt
Accounts im Visier

„Sicherheitsvorfall“: Cyberangriff auf Wiener Uni

Wien
30.01.2026 12:13
Ein Zugriff auf sensible Daten sei „nicht ausgeschlossen“, heißt es (Symbolbild).
Ein Zugriff auf sensible Daten sei „nicht ausgeschlossen“, heißt es (Symbolbild).(Bild: ryanking999 – stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Im IT-Netzwerk der Technischen Universität (TU) Wien hat es Ende der Vorwoche einen „Sicherheitsvorfall“ gegeben. In diesem Zusammenhang seien auch „Accounts kompromittiert worden“, teilte die TU den Studierenden mit.

0 Kommentare

Derzeit könne „nicht ausgeschlossen werden, dass dabei auch Zugriffe auf sensible Daten erfolgt sind“, hieß es weiter. Die IT-Systeme der Uni sind daher nur eingeschränkt verfügbar. Mitarbeiter und Studierende müssen aus Sicherheitsgründen alle Passwörter zurücksetzen.

Datenschutzbehörde informiert
Der Großteil des Universitätsbetriebs läuft weiter – wobei an der TU wie auch an den anderen Unis am heutigen Freitag die Semesterferien beginnen. Der Vorfall sei bereits Anfang der Woche der Datenschutzbehörde gemeldet worden, so die Uni.

Die laufenden Untersuchungen würden durch ein spezialisiertes Cybersicherheitsunternehmen unterstützt.

Accounts im Visier
„Sicherheitsvorfall“: Cyberangriff auf Wiener Uni
