Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

GUTEN MORGEN

Einzementierter Babler | Keine bekömmliche Suppe

Guten Morgen Newsletter
(Bild: APA/HELMUT FOHRINGER)
Porträt von Klaus Herrmann
Von Klaus Herrmann

Einzementierter Babler. Es brodelt in der roten Küche, seit Gerhard Zeiler kundgetan hat, er würde sich gerne die Chefmütze als Parteichef aufsetzen. Noch klammert sich Andreas Babler an den Herd – allerdings steht er dort ziemlich allein, weil Solidaritätsadressen für den aktuellen SPÖ-Vorsitzenden und Vizekanzler weitestgehend ausbleiben. Andererseits verschanzen sich die Brigaden des Möchtegern-Babler-Nachfolgers auch noch im Keller, wollen lieber nicht gesehen werden. Sie werden sich allerdings rasch aus der Deckung wagen müssen, sonst passiert, was ein hochrangiger Roter drastisch formuliert: Wenn man Babler jetzt nicht loswird, „dann ist er einzementiert, werden wir ihn nie mehr los“.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Keine bekömmliche Suppe. Ein anderer linksroter Sozi, der Babler anfangs freundlich gegenüberstand, findet auch harte Worte: Der Vizekanzler rede ständig von linker Politik, müsse in der Koalition aber täglich die wirtschaftsfreundliche Linie umsetzen. „Das lässt ihn“, sagt der Funktionär, „unauthentisch wirken und als unsympathischen Maulhelden erscheinen.“ Dann – im Zweifel – statt Babler lieber Zeiler, auch wenn der, wie viele meinen, nicht gerade den Turbo gezündet habe. Oder doch Marterbauer? Ehe sich Babler und Zeiler ein monatelanges Duell liefern und die Partei lähmen, dann doch den geschätzten und bei vielen beliebten Finanzminister an die Spitze der Partei setzen? In der SPÖ-Küche rauchen die Köpfe und die Töpfe. Ob eine bekömmliche Suppe herauskommt? Zweifel sind angebracht.

Kommen Sie gut durch den Mittwoch!

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Guten Morgen Newsletter
29.09.2026 22:00
Jetzt kommentieren

Mehr Nachrichten

Der jetzige und der vielleicht künftige SPÖ-Chef am Dienstagabend bei der Premiere des Films ...
Brisantes Treffen
Babler und Herausforderer Zeiler bei Filmpremiere
Gute Islamlehrer sind richtig und wichtig, aber die Rechnung macht man anderswo.
Oberster Rat bestimmt
500.000 €! Die teure Solidarität der Islamlehrer
Der Helikopter, der von Thomas Morgenstern betrieben wird, hat sich quasi in Luft aufgelöst.
Krone Plus Logo
„Gab so was noch nie“
Helikopter-Diebe tricksten Luftraumüberwachung aus
Vier Bisons wurden aus der Herde herausgeschossen. 
Fleisch weggeworfen
Nach langem Streit: 4 Bisons aus Herde geschossen
Beim ORF ging ein dreiseitiges Schreiben des früheren ORF-Chefs Roland Weißmann ein – er ...
Handys ausgewertet
Weißmann sieht sich in ORF-Affäre entlastet
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Mitte August hat sich in München fast ein Unfall ereignet, nachdem eine Boeing über die ...
Bericht erschienen
Das steckt hinter dem Flugzeug-Vorfall in München
Papst Leo XIV. hat Frankreich dazu aufgerufen, nukleare Waffen zu verbieten.
Gegen „Kriegsgedöns“
Papst ruft Frankreich zu atomarer Abrüstung auf
Israels Armee hat am Freitag ein Tunnelsystem der Hamas im Süden des Gaza-Streifens zerstört. 
Zwei Kilometer lang
Israel jagt in Gaza Hamas-Tunnel in die Luft
Eine Bürgerinitiative fordert strengere Regeln für die Lieferdrohnen von Amazon.
„Wie ein Bienenstock“
Texaner wehren sich gegen Amazons Lieferdrohnen
Nicht nur Reichensport
Hier können Kinder gratis Reitsportluft schnuppern
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Zeitumstellung so früh wie schon lange nicht mehr
110.089 mal gelesen
In der Nacht vom 24. auf den 25. Oktober endet die Sommerzeit, die Uhren werden um drei Uhr auf ...
Niederösterreich
E-Scooter-Fahrer reißt Stahltor aus Verankerung!
82.208 mal gelesen
Der Bursche rammte das Tor mit höllischer Geschwindigkeit, es wurde aus der Verankerung ...
Innenpolitik
Nach „Krone“-Interview: SPÖ völlig in Schockstarre
78.716 mal gelesen
Bekommt Andreas Babler Konkurrenz? Der Vizekanzler will es wohl noch nicht ganz wahrhaben.
Innenpolitik
So macht sich Kickl über SPÖ und Zeiler lustig
993 mal kommentiert
FPÖ-Chef Herbert Kickl quittiert die aktuelle Obmanndiskussion innerhalb der SPÖ mit Spott und ...
Innenpolitik
SPÖ versucht bei Sozialhilfereform zu tricksen
909 mal kommentiert
Marterbauer will mehr Geld von Besserverdienern einkassieren.
Wien
Ludwigs SPÖ verliert weiter – FPÖ kommt näher ran
888 mal kommentiert
Bürgermeister Michael Ludwig zieht noch Wähler an, aber der Vorsprung der SPÖ schmilzt dahin.
Mehr Guten Morgen Newsletter
Debatte um Abstimmung
Eklat im Landtag: Die gesamte Opposition zog aus
Preiswucher
Trump drängt EU zur Freigabe von Diesel-Reserven
Militär-Rekordbudget
Russland kürzt für seinen Krieg die Sozialausgaben
Krone Plus Logo
ÖVP muss liefern
Angst und Asyl sind auch Edtstadlers Probleme
Brisantes Treffen
Babler und Herausforderer Zeiler bei Filmpremiere
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf