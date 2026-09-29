Einzementierter Babler | Keine bekömmliche Suppe

Keine bekömmliche Suppe. Ein anderer linksroter Sozi, der Babler anfangs freundlich gegenüberstand, findet auch harte Worte: Der Vizekanzler rede ständig von linker Politik, müsse in der Koalition aber täglich die wirtschaftsfreundliche Linie umsetzen. „Das lässt ihn“, sagt der Funktionär, „unauthentisch wirken und als unsympathischen Maulhelden erscheinen.“ Dann – im Zweifel – statt Babler lieber Zeiler, auch wenn der, wie viele meinen, nicht gerade den Turbo gezündet habe. Oder doch Marterbauer? Ehe sich Babler und Zeiler ein monatelanges Duell liefern und die Partei lähmen, dann doch den geschätzten und bei vielen beliebten Finanzminister an die Spitze der Partei setzen? In der SPÖ-Küche rauchen die Köpfe und die Töpfe. Ob eine bekömmliche Suppe herauskommt? Zweifel sind angebracht.