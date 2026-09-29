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Tragic Accident

91-Year-Old Motorcycle Enthusiast Dies While Riding His Vespa

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29.09.2026 18:11
The accident involved a Vespa (stock image)
The accident involved a Vespa (stock image)(Bild: FOTOKERSCHI / WERNER KERSCHBAUMMAYR)
Porträt von Christoph Gantner
Von Christoph Gantner

His love of motorcycling accompanied him throughout his entire life—right up until his death. A 91-year-old man from St. Georgen an der Gusen was killed in an accident on Tuesday around 11:45 a.m. while riding his Vespa on the B138 near St. Pankraz. 

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“He was honored just last year because he was still riding a motorcycle at the age of 90. He always rode in a single lane his whole life and went on many trips with a group of friends,” says Andreas Derntl, mayor of St. Georgen an der Gusen, about his fellow resident Rudolf H.. The more-than-spry retiree was traveling from Windischgarsten toward Kirchdorf on Tuesday around 11:45 a.m. For reasons as yet unknown, the elderly rider veered off the right side of the road in a left-hand curve without any external influence.

He came to rest in the roadside ditch
Rudolf H. suffered a severe fall and lay motionless in the roadside ditch, while the Vespa was thrown back onto the road. Other motorists who followed immediately administered first aid and notified emergency services. Resuscitation efforts began immediately but were unsuccessful. The emergency physician could only confirm the death of the man from the Mühlviertel region.


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