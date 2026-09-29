91-Year-Old Motorcycle Enthusiast Dies While Riding His Vespa

“He was honored just last year because he was still riding a motorcycle at the age of 90. He always rode in a single lane his whole life and went on many trips with a group of friends,” says Andreas Derntl, mayor of St. Georgen an der Gusen, about his fellow resident Rudolf H.. The more-than-spry retiree was traveling from Windischgarsten toward Kirchdorf on Tuesday around 11:45 a.m. For reasons as yet unknown, the elderly rider veered off the right side of the road in a left-hand curve without any external influence.