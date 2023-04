Skandal-Bauer hat immer noch Leichen im Stall

Verwahrloste Haltung, Gülle, kranke Tiere

Die jungen Rinder leiden unter schweren Hautproblemen und stehen eng in einer Bucht zusammen, etliche Tiere im ganzen Stall husten, einige Zicklein leiden an Durchfall. Bei den größeren Rindern sammelt sich bereits wieder die zentimeterhohe Gülleschicht am Boden.