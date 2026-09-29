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Thief Robs Elderly Woman Using a Restroom Scam

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29.09.2026 17:09
The thief took money from his victim’s wallet (illustrative image)
The thief took money from his victim’s wallet (illustrative image)(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

The perpetrator pretended to have an urgent need to use the restroom and therefore needed change. On Tuesday, a 75-year-old woman in Gmunden fell victim to a trick theft. 

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Around 9:45 a.m., the woman was approached by an as-yet-unknown man in the area of Kammerhofgasse. The unknown man asked the elderly woman to give him change for a 2-euro coin, claiming he needed small change to use a public restroom. While the woman was searching her purse for the appropriate change, the perpetrator managed to secretly take several bills from her purse without her noticing.

Prevention Tips
The police urge older adults in particular to be especially cautious when approached with unexpected requests for change or assistance.
• Do not let strangers get too close to your wallet.
• If possible, do not open your wallet in front of strangers, and do not show them its contents.
• Do not let yourself be distracted when paying or exchanging money.
• Be especially careful if a stranger deliberately draws your attention to loose change, bills, or a supposed currency exchange.
• If you suspect you have been the victim of a pickpocketing scheme
, notify the police immediately.

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