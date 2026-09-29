Nach Operation: „Ich kann wieder hören!“

Weltsensation in einem OP-Saal des Landesklinikums St. Pölten! Denn HNO-Professor Georg Sprinzl setzte einer Patientin ein einzigartiges Hörgerät ein. Sie wurde der Taubheit entrissen.
Wohl seit Jahrzehnten träumen Menschen, die oft schon taub sind, von Erleichterung und der Fähigkeit endlich wieder die Umwelt so wahrnehmen zu können, wie es für Hörende selbstverständlich ist. Jetzt gelang der Innsbrucker Spezialfirma „MED-EL“ genau das – nämlich die Entwicklung eines Hörgeräts, dass Patienten unauffällig und damit ästhetisch in den Alltag integriert.
Sorgfältig vorbereiteter Eingriff
„Wir haben uns sorgfältig vorbereitet und sind bereit, den Eingriff – zeitgleich mit internationalen Kollegen – durchzuführen“, hatten Primarius Georg Sprinzl, eine weltweit kompliziertes Fälle operierender HNO-Ikone , und sein couragierter junger Assistenz-Arzt Dr. Philipp Glocknitzer vor dem Einsetzen des Implantats auf der HNO-Abteilung des Landesklinikums St. Pölten versichert.
„Ich vertraue den Ärzten“
„Ich habe vollstes Vertrauen in die Ärztekunst. Es wird alles verbessern und mir ein räumliches Hören ermöglichen“, schilderte die 83-jährige Patientin Dr. Brigitta Edengruber, frühere Gymnasialprofessorin für Englisch und Geschichte aus Königstetten. Dienstagvormittag dann die erlösende Nachricht aus dem Spital: „Eingriff ohne Komplikationen geglückt!“
Unsichtbarer Wundering
Das Besondere an „TICI UNICO“, so der Name des kleinen Tiroler Wunderdings: Es ist das erste Cochlea-Implantat, bei dem alle Komponenten zur Gänze unter der Haut sitzen. Das integrierte, ebenfalls verborgene Mikrofon nimmt Schall durch die Haut auf. Die Signale werden in der Sekunde in elektrische Impulse umgewandelt, die den Hörnerv elektrisch simulieren, sodass das Gehirn die Signale als Klang wahrnehmen können.
Da Ergebnis: Hören rund um die Uhr und sogar im Wasser sowie im Schlaf. Sprinzl: „Patienten könne nun unabhängiger und selbstbewusster am Leben teilnehmen.“ Ein Meilenstein. Denn endlich geht ein langgehegter Wunsch von Menschen schwerem Hörverlust in Erfüllung.
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