Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Eingriff gut verlaufen

Nach Operation: „Ich kann wieder hören!“

Niederösterreich
29.09.2026 18:00
Primarius Sprinzl schenkte seiner Patientin Brigitta Edengruber heute mit dem Einsetzen des ...
Primarius Sprinzl schenkte seiner Patientin Brigitta Edengruber heute mit dem Einsetzen des Geräts wieder die Gabe des Hörens.Weltsensationelle Operation im Landesklinikum St. Pölten! Denn HNO-Professor Georg Sprinzl setzte einer Patientin ein einzigartiges Hörgerät ein. Sie wurde der Taubheit entrissen.(Bild: Mark Perry)
Porträt von Mark Perry
Porträt von Lukas Lusetzky
Von Mark Perry und Lukas Lusetzky

Weltsensation in einem OP-Saal des Landesklinikums St. Pölten! Denn HNO-Professor Georg Sprinzl setzte einer Patientin ein einzigartiges Hörgerät ein. Sie wurde der Taubheit entrissen.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Wohl seit Jahrzehnten träumen Menschen, die oft schon taub sind, von Erleichterung und der Fähigkeit endlich wieder die Umwelt so wahrnehmen zu können, wie es für Hörende selbstverständlich ist. Jetzt gelang der Innsbrucker Spezialfirma „MED-EL“ genau das – nämlich die Entwicklung eines Hörgeräts, dass Patienten unauffällig und damit ästhetisch in den Alltag integriert.

Sorgfältig vorbereiteter Eingriff
„Wir haben uns sorgfältig vorbereitet und sind bereit, den Eingriff – zeitgleich mit internationalen Kollegen – durchzuführen“, hatten Primarius Georg Sprinzl, eine weltweit kompliziertes Fälle operierender HNO-Ikone , und sein couragierter junger Assistenz-Arzt Dr. Philipp Glocknitzer vor dem Einsetzen des Implantats auf der HNO-Abteilung des Landesklinikums St. Pölten versichert.

„Ich vertraue den Ärzten“
„Ich habe vollstes Vertrauen in die Ärztekunst. Es wird alles verbessern und mir ein räumliches Hören ermöglichen“, schilderte die 83-jährige Patientin Dr. Brigitta Edengruber, frühere Gymnasialprofessorin für Englisch und Geschichte aus Königstetten. Dienstagvormittag dann die erlösende Nachricht aus dem Spital: „Eingriff ohne Komplikationen geglückt!“

Unsichtbarer Wundering
Das Besondere an „TICI UNICO“, so der Name des kleinen Tiroler Wunderdings: Es ist das erste Cochlea-Implantat, bei dem alle Komponenten zur Gänze unter der Haut sitzen. Das integrierte, ebenfalls verborgene Mikrofon nimmt Schall durch die Haut auf. Die Signale werden in der Sekunde in elektrische Impulse umgewandelt, die den Hörnerv elektrisch simulieren, sodass das Gehirn die Signale als Klang wahrnehmen können.

Das Gerät der Spzialfirma aus Innsbruck gibt Tauben neue Höffnung.
Das Gerät der Spzialfirma aus Innsbruck gibt Tauben neue Höffnung.(Bild: Mark Perry)

Da Ergebnis: Hören rund um die Uhr und sogar im Wasser sowie im Schlaf. Sprinzl: „Patienten könne nun unabhängiger und selbstbewusster am Leben teilnehmen.“ Ein Meilenstein. Denn endlich geht ein langgehegter Wunsch von Menschen schwerem Hörverlust in Erfüllung.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Niederösterreich
29.09.2026 18:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

Mitte August hat sich in München fast ein Unfall ereignet, nachdem eine Boeing über die ...
Bericht erschienen
Das steckt hinter dem Flugzeug-Vorfall in München
Papst Leo XIV. hat Frankreich dazu aufgerufen, nukleare Waffen zu verbieten.
Gegen „Kriegsgedöns“
Papst ruft Frankreich zu atomarer Abrüstung auf
Israels Armee hat am Freitag ein Tunnelsystem der Hamas im Süden des Gaza-Streifens zerstört. 
Zwei Kilometer lang
Israel jagt in Gaza Hamas-Tunnel in die Luft
Eine Bürgerinitiative fordert strengere Regeln für die Lieferdrohnen von Amazon.
„Wie ein Bienenstock“
Texaner wehren sich gegen Amazons Lieferdrohnen
Nicht nur Reichensport
Hier können Kinder gratis Reitsportluft schnuppern
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Zeitumstellung so früh wie schon lange nicht mehr
99.181 mal gelesen
In der Nacht vom 24. auf den 25. Oktober endet die Sommerzeit, die Uhren werden um drei Uhr auf ...
Niederösterreich
E-Scooter-Fahrer reißt Stahltor aus Verankerung!
81.560 mal gelesen
Der Bursche rammte das Tor mit höllischer Geschwindigkeit, es wurde aus der Verankerung ...
Innenpolitik
Nach „Krone“-Interview: SPÖ völlig in Schockstarre
77.745 mal gelesen
Bekommt Andreas Babler Konkurrenz? Der Vizekanzler will es wohl noch nicht ganz wahrhaben.
Innenpolitik
So macht sich Kickl über SPÖ und Zeiler lustig
989 mal kommentiert
FPÖ-Chef Herbert Kickl quittiert die aktuelle Obmanndiskussion innerhalb der SPÖ mit Spott und ...
Innenpolitik
SPÖ versucht bei Sozialhilfereform zu tricksen
908 mal kommentiert
Marterbauer will mehr Geld von Besserverdienern einkassieren.
Kolumnen
Der SPÖ droht jetzt die Aktion „Toter Oktober“
871 mal kommentiert
Öffentlich Babler das Vertrauen entziehen – das trauen sich die Heerscharen seiner ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf