Nach Operation: „Ich kann wieder hören!“

Unsichtbarer Wundering

Das Besondere an „TICI UNICO“, so der Name des kleinen Tiroler Wunderdings: Es ist das erste Cochlea-Implantat, bei dem alle Komponenten zur Gänze unter der Haut sitzen. Das integrierte, ebenfalls verborgene Mikrofon nimmt Schall durch die Haut auf. Die Signale werden in der Sekunde in elektrische Impulse umgewandelt, die den Hörnerv elektrisch simulieren, sodass das Gehirn die Signale als Klang wahrnehmen können.