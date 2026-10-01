Die KÄSEMACHERWELT lädt ein zur Geburtstagsfeier

25 Jahre Cheesy! Am Sonntag, den 4. Oktober feiert die KÄSEMACHERWELT in Heidenreichstein das große Geburtstagsfest mit Cheesy!
Ein Festtag für kleine und große Cheesy-Fans wird am Sonntag begangen! Die Gäste dürfen sich auf ein buntes Geburtstagsfest mit Frühstücksbuffet und tollem Programm freuen! Im Shop stehen ausgewählte Cheesy-Produkte zur Auswahl und tolle Jubiläumsaktionen und Kostproben gibt es ebenfalls zu entdecken.
Los geht es mit dem Frühstücksbuffet von 8.30 Uhr bis 11.00 Uhr. Bereits um 9 Uhr sind die Kreativstationen und die Rätselrallye geöffnet. Jeweils um 9.30 Uhr und 12.30 Uhr bieten Familienführungen ganz spezielle Einblicke in das „Käseleben“.
Kinder machen Käse? In der KÄSEMACHERWELT kein Problem! Um 11 Uhr und 15 Uhr können kleine Käseliebhaber ihren eigenen Käse machen, zum Beispiel Käsebällchen in leckeren Kräutern rollen.
Selbstverständlich bekommt Cheesy auch eine Geburtstagstorte! Der Tortenanschnitt ist um ca. 14 Uhr vorgesehen.
Die KÄSEMACHERWELT freut sich auf alle großen und kleinen Käse-Schlemmer, eine Reservierung wird empfohlen.
Die KÄSEMACHERWELT ist zu finden in 3860 Heidenreichstein, Litschauer Str. 18. Alle Infos finden Sie auf www.kaesemacher.at oder telefonisch unter 02862 / 52528-0.
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