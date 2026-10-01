Die KÄSEMACHERWELT lädt ein zur Geburtstagsfeier

Ein Festtag für kleine und große Cheesy-Fans wird am Sonntag begangen! Die Gäste dürfen sich auf ein buntes Geburtstagsfest mit Frühstücksbuffet und tollem Programm freuen! Im Shop stehen ausgewählte Cheesy-Produkte zur Auswahl und tolle Jubiläumsaktionen und Kostproben gibt es ebenfalls zu entdecken.