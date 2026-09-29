Nearly two per mille
E-scooter rider stopped twice for drunk driving
An e-scooter rider in Wels proved to be incorrigible on Monday evening. Police officers had to pull her over twice within a short period of time. The woman was heavily intoxicated and is also believed to have used drugs. As the check revealed, the 42-year-old’s e-scooter was also far too powerful.
Around 7:30 p.m. on Monday in Wels, a traffic patrol noticed a woman riding her e-scooter on the sidewalk. During the subsequent check of the 42-year-old, clear signs of impairment were observed. A breathalyzer test confirmed the suspicion: The woman had a blood alcohol level of 1.86 per mille.
The intoxicated woman was prohibited from continuing her journey. Since the e-scooter she was riding appeared to be a higher-powered model, a speed test was also conducted. This revealed that the scooter could reach a speed of 40 km/h. Furthermore, several defects were found on the vehicle in violation of the Motor Vehicle Act (KFG) and the Road Traffic Regulations (StVO).
Refused Drug Test
Due to additional symptoms suggesting possible impairment from drugs, the 42-year-old was asked to undergo a clinical examination, which she refused.
After the traffic stop concluded, the rider was informed of various charges against her. However, shortly thereafter, the woman was caught again riding her e-scooter. The police officers had to stop her a second time. She faces multiple charges.
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