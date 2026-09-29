Rattenbiss inspirierte zu Mystery-Roman

Mystery-Roman mit Übersinnlichem

Rattenbisse kommen in Österreich zwar selten vor, seien aber keine Bagatelle, betont er. Wenn wirklich ein Nager zubeißt, sollte – wie bei Pöllmann – die Wunde sofort gereinigt und ein Arzt aufgesucht werden. Rattenbiss-Todesfälle seien Angermayr nicht bekannt – hierzulande gebe es diese zumindest nicht. „Mystisch und ein bisschen verhext fühlt es sich trotzdem an“, so Ilse Pöllmann über das Gefühl nach dem Biss. Ratten sehe sie – nun ohne Angst – immer wieder. Sie verarbeitete die Gefühle nach dem Vorfall mit ihrer Protagonistin „Elisabeth“ im Buch „Rattenbiss“.