Lese so früh wie nie: Neuer Wein überzeugt

Junkerpräsentation am 4. November

So früh wie heuer hat die Weinlese in der Steiermark noch nie begonnen: Bereits Ende August wurden die ersten Trauben für die Sektproduktion geerntet. Einige Winzer sind mittlerweile bereits mit der Lese fertig, andere sind noch bei Abschlussarbeiten. Auch bei der erwarteten Menge zeichnet sich in diesem Jahr ein positives Bild ab: Nach 244.717 Hektolitern im Vorjahr wird 2026 erneut mit einer Normalernte gerechnet. Nach ersten Schätzungen könnte die Erntemenge sogar über dem Fünfjahresschnitt liegen. Gelegenheit zur Junker-Verkostung hat man am 4. November in der Stadthalle.