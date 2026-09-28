Breitenfurter Amtshaus abgeschottet und bewacht

Absperrung mit Baustellenzaun

Vor der Sitzung war die Spannung riesig, die Nerven lagen blank. Und deshalb wurden schwere Geschütze aufgefahren, um die Sicherheit aller zu gewährleisten. „Was ist denn hier los? Das hat es ja noch nie gegeben“, wunderte sich Jeschke. Denn ein Baustellenzaun wurde rund um das öffentliche Gebäude aufgestellt. Gemeinderäte, geladene Gutachter und Experten mussten den Seiteneingang nehmen. Dahinter drei Security-Männer, die im Gebäude selbst die Sitzung bis zum Ende bewachten. 22 zivile Zuhörer und Pressevertreter durften im Saal ebenfalls Platz nehmen. Der Rest wurde mittels Live-Stream zum ersten Mal in der Geschichte Breitenfurts zugeschaltet. Die Versammlung mit rund 80 Beteiligten vor dem Rathaus wurde von zwei Polizisten bewacht. Sie verlief ruhig und löste sich bald nach dem Beginn der Gemeinderatssitzung auf.