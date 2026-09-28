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Nach Morddrohungen

Breitenfurter Amtshaus abgeschottet und bewacht

Niederösterreich
28.09.2026 20:12
Ruhig und friedlich verlief die Versammlung von knapp 80 Breitenfurtern vor dem Amtshaus. Sie ...
Ruhig und friedlich verlief die Versammlung von knapp 80 Breitenfurtern vor dem Amtshaus. Sie war polizeilich angemeldet.(Bild: Attila Molnar)
Porträt von Bettina Kreuter
Von Bettina Kreuter

Eine Demo vor dem Amtshaus, Unterstellungen und Morddrohungen gegen ÖVP-Bürgermeister Wolfgang Schredl – und das alles wegen einer Wiese. Auf Nummer sicher wollte man bei der Gemeinderatssitzung in Breitenfurt, Bezirk Mödling, gehen. Das Gebäude wurde abgeriegelt, Besucher waren abgezählt und die Polizei ebenfalls vor Ort.

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Mit Spannung wurde Montag Abend die Gemeinderatssitzung in Breitenfurt erwartet. Es geht um „ca. 300 Wohnungen in klimagerechten Wohnhäusern“, die hier „schrittweise“ – ein Teil als „Seniorenwohnen“ – errichtet werden sollen, wie es auf der Webseite der BIP Immobilienverwaltung Gesellschaft heißt. Es geht auch um das Primärversorgungszentrum (PVZ), das hier auf der Wiese neue Heimat finden kann. Seitens der Bürgerinitiative betont man, dass man zwar gegen die Wiesenverbauung (rund 6,5 Hektar sind Bauland), aber nicht gegen das PVZ sei. Hier gibt es eine Online-Petition von Obmann Martin Jescke, die bereits knapp 1300 Unterschriften zählt.

Absperrung mit Baustellenzaun
Vor der Sitzung war die Spannung riesig, die Nerven lagen blank. Und deshalb wurden schwere Geschütze aufgefahren, um die Sicherheit aller zu gewährleisten. „Was ist denn hier los? Das hat es ja noch nie gegeben“, wunderte sich Jeschke. Denn ein Baustellenzaun wurde rund um das öffentliche Gebäude aufgestellt. Gemeinderäte, geladene Gutachter und Experten mussten den Seiteneingang nehmen. Dahinter drei Security-Männer, die im Gebäude selbst die Sitzung bis zum Ende bewachten. 22 zivile Zuhörer und Pressevertreter durften im Saal ebenfalls Platz nehmen. Der Rest wurde mittels Live-Stream zum ersten Mal in der Geschichte Breitenfurts zugeschaltet. Die Versammlung mit rund 80 Beteiligten vor dem Rathaus wurde von zwei Polizisten bewacht. Sie verlief ruhig und löste sich bald nach dem Beginn der Gemeinderatssitzung auf.

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ÖVP-Bürgermeister Wolfgang Schredl sieht sich mit Morddrohungen konfrontiert. Um die Sciherheit ...
ÖVP-Bürgermeister Wolfgang Schredl sieht sich mit Morddrohungen konfrontiert. Um die Sciherheit bei der Gemeinderatssitzung zu gewährleisten, waren Polizei und Security vor Ort.(Bild: Attila Molnar)

Komplexes Thema, emotional beladen
Das Thema ist so komplex, dass sich die Entscheidungsträger damit fast nicht zurecht finden“, sagte ÖVP-Bürgermeister Wolfgang Schredl im Vorfeld der Gemeinderatssitzung. So liegen laut Schredl 2000 Seiten an Unterlagen von Gutachten und Informationsmaterialien vor, es gibt Beschwerden, Ergebnisse von Volksbefragungen und mehr.
Das Thema ist aber auch emotional, die „Krone“ berichtete von Morddrohungen gegen den Ortschef. Auf Facebook wurde Taktik unterstellt, daraufhin meldet sich knapp vor der Sitzung ein Familienangehöriger zu Wort: „Sie haben offenbar keine Ahnung davon, wie es sich anfühlt, wenn man seinen Briefkasten öffnet und darin tatsächlich Morddrohungen, Drohungen gegen die eigene Person oder Wünsche findet, dass man schwer erkranken oder einem etwas Schlimmes passieren möge.“

Die Gemeinderatssitzung verlief in den ersten beiden Stunden recht ruhig. Danach wurde ...
Die Gemeinderatssitzung verlief in den ersten beiden Stunden recht ruhig. Danach wurde intensiver diskutiert. ÖVP-Bürgermeister Wolfgang Schredl ermahnte ein paar Mal, Zwischengespräche zu unterlassen oder den Raum zu verlassen.(Bild: Attila Molnar)
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